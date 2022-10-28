«الشارقة للكتاب 41» يجمع مؤلفي أدب الغموض



الشارقة (الاتحاد)

يضع معرض الشارقة الدولي للكتاب زوار دورته الـ41 في ترقب لسلسلة من القصص المشوّقة بحبكات متقلبة بإيقاعها المتسارع، إذ يجمعهم مع نخبة من الكتّاب المتخصصين في أدب التشويق والجريمة في النسخة الأولى من «مهرجان الإثارة والتشويق» لينالوا جرعة فريدة من تجاربهم الإثرائية على مدار ثلاثة أيام من 8-10 نوفمبر القادم.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان بالشراكة مع «مهرجان الإثارة والتشويق» في نيويورك، وهو عبارة عن تجمع متنامٍ تأسس في عام 2004 بهدف دعم مؤلفي كتب الإثارة والتشويق، إذ يشكل حلقة وصل بين الكُتّاب وقرائهم ضمن المجتمع الواحد.

ويوفر المعرض من خلال المهرجان منصة للمؤلفين الدوليين الأكثر مبيعاً للقاء عشاق الألغاز والغموض وقصص التشويق في المنطقة، ويتيح الفرصة أمام الجمهور لتعميق معرفتهم حول كيفية إتقان هذا النوع من الأدب، ويفتح المجال أمام الكُتاب الواعدين لعرض أعمالهم والمشاركة في جلسات حوارية غنية بالمعلومات، بالإضافة إلى ورش العمل وتوقيعات الكتب.

وتضم قائمة المشاركين في النسخة الأولى من المهرجان، مشاركة ليزا جاردنر، وهي واحدة من أفضل مؤلفي روايات الإثارة النفسية الأميركية الأكثر مبيعاً وفقاً لـ «نيويورك تايمز»، وجريج هورويتز، صاحب سلسلة «ORPHAN X» الذي ألّف أكثر من 23 من كتب الإثارة والتشويق، ويعد أيضاً الأكثر مبيعاً بحسب «نيويورك تايمز»، إلى جانب دانيال بالمر، وهو مؤلف روايتي «الزوج الجديد» و«الابنة المثالية»، وغيرهما من الروايات التشويقية التي نالت استحساناً كبيراً. وسيثرون جميعهم زوار المعرض بالحديث عن تقنيات واستراتيجيات سرد القصص من أجل صياغة حبكة درامية متماسكة ومتقنة.

وتلتقي كاثلين أنتريم، الكاتبة الحائزة جوائز عن روايتها التشويقية «Capital Offense»، وهيذر جراهام بوزيسيري، وهي مؤلفة أميركية لكتب التشويق الرومانسي والقوطي، بجمهورهما والكتاب الناشئين.

يُشار إلى أن كُتاب المهرجان، يشاركون إلى جانب 129 مؤلفاً ومفكراً وخبيراً آخر من 57 دولة حول العالم ضمن 1047 فعالية في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 2-13 نوفمبر، ويستضيف 2213 ناشراً من 95 دولة.