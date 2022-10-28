زينب الهاشمي تشارك في معرض «الأبد هو الآن»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار استراتيجياتها ورؤيتها لإبراز منجز التشكيل الإماراتي والاحتفاء بمبدعيه عبر الترويج له إقليمياً وعالمياً، تدعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مشاركة الفنانة التشكيلية الإماراتية زينب الهاشمي في المعرض الدولي الثاني الذي تقيمه مؤسسة فن مصر (آرت دي إيجيبت) تحت شعار «الأبد هو الآن» والذي سيقام في منطقة هضبة الأهرامات خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 30 نوفمبر القادم، بمشاركة 12 فناناً من 11 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أهمية انعقاد معرض «الأبد هو الآن»، كملتقى إقليمي وعالمي للفنون، وفضاء مشترك بين المعاصرة والحداثة من جهة، والتراث والتاريخ من جهة ثانية، وقالت: «بالفن واجهنا الجائحة، وبه نجدد التزامنا رعاية الإبداع وتحفيز التفكير الحر، ونستكمل مسيرة النهضة المتجددة التي تستلهم التاريخ الممتد لآلاف السنين، مؤكدين اعتزازنا بالدور العربي والعالمي الذي تلعبه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وإسهامنا بالشراكة مع فن مصر، في النجاح الذي حققه المعرض في العام الماضي».

وتابعت: «بدعم من المجموعة، في إطار رعايتها للمهارات الإبداعية والاستثمار في الشباب الإماراتي، تشارك الفنانة المفاهيمية الإماراتية زينب الهاشمي، ضمن معرض الأبد هو الآن في دورته الثانية، بعملها المبدع «تمويه 1.618: المسلّة غير المكتملة» الذي يعكس تميز الفنانة بأعمالها التركيبية والمفاهيمية واستلهامها الإرث الثقافي الإماراتي والعربي العريق، إلى جانب مجموعة الفنانين المشاركين في المعرض الاستثنائي من حول العالم».

«المسلّة غير المكتملة»

وتعرض الفنانة زينب الهاشمي، عملها الفني «تمويه 1.618: المسلّة غير المكتملة» وهو عبارة عن مشروع فني مستمر من سلسلة «تمويه الإبل» الذي يحاكي في مجسماته القطع الأثرية المصرية القديمة، إذ استطاعت زينب أن توظّف جلود الإبل المهملة واستخدامها لتغطّي بها مجسّمات هندسية مجرّدة، تشبه في تكويناتها الطبيعة الصحراوية، إذ تدمج هذه الأعمال التي تتخذ من جلد الجمال ركيزة فنية لتعطي مشهداً مموّهاً يعبرّ عن رؤية فنية استثنائية.

وتعد الهاشمي من الفنانين التشكيليين الإماراتيين الشباب البارزين، وقد تخصصت بعد تخرجها في جامعة زايد بدرجة البكالوريوس في الآداب والعلوم، في التصميم باستخدام الوسائط المتعددة، واشتهرت بتركيباتها المعاصرة واسعة النطاق التي تركز على التقاط التحولات التي طرأت على الإمارات العربية المتحدة في أعقاب الطفرة العمرانية والصناعية في البلاد من منظورها الخاص. كما تتميز أعمالها الفنية بأنماط فنية مستوحاة من بيئتها مستخدمة لغة الأشكال الهندسية المستوحاة من الطبيعة، والكثير من مقومات الهوية العربية التي جعلت منها نقاط تحوّل وتفاعل مع ثراء كبير من التكوينات والتراكيب الفنية المبهرة.

نخبة من الفنانين

وتشارك الهاشمي في المعرض إلى جانب نخبة من الفنانين العالميين، تضم: التونسي «آل سيد»، والسعودي «محمد الفرج»، والمصريين «أحمد قرعلي»، و«تيريز أنطوان»، والإسباني «سباي»، والإيطالي «إيميليو فيرو»، والإسبانية الأميركية «ناتالي كلارك»، والكاميروني «باسكال تايو»، والسويدي من أصول سورية «جوان يوسف»، والفرنسي «جي أر»، وأخيراً مشروعاً موازياً مع «ليتر أوف لايت».

جدير بالذكر، أن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، شريك استراتيجي لمؤسسة «آرت دي إيجيبت» في معرضها التشكيلي الدولي «الأبد هو الآن»، والذي يقدم أعمالاً فنية معاصرة، لنخبة من القيّمين الفنيين المعروفين عالمياً.