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ثقافة

مسرح المجاز يوقع اتفاقية مع ساقية عبد المنعم الصاوي

مسرح المجاز و«ساقية عبد المنعم الصاوي» يوقعان اتفاقية تعاون (وام)
28 أكتوبر 2022 02:16

القاهرة (وام) 

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وقع مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عقد تعاون مشترك مع ساقية عبد المنعم الصاوي في جمهورية مصر العربية، بهدف توسيع قاعدة الفن والفكر والثقافة في العالم العربي، وأولى ثمار التعاون حفل كورال روح الشرق على مسرح المجاز بالشارقة.وقع الاتفاقية طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومحمد عبدالمنعم الصاوي مؤسس ساقية عبدالمنعم الصاوي.
ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص إمارة الشارقة على تعاونها في كافة الجوانب التي تعمل على إحياء والحفاظ على الثقافة والفن من خلال تبادل الخبرات والمعارف المختلفة، حيث إن العلاقة بين الشارقة ومصر لها جذور عميقة وراسخة خاصة في مجالات حفظ التراث الموسيقي.
وتنص الاتفاقية على عقد ورش تدريبية وتعليمية لمختلف الفنون بهدف اكتشاف المواهب الجديدة، ومسايرة التقدم الإبداعي وإحياء الفنون المتنوعة وإعادة طرحها في قوالب تقليدية وعصرية والتعاون في كافة الجوانب المتعلقة بالمحتوى والمجال الفني.
وقال طارق سعيد علاي إن توقيع الاتفاقية يأتي بغرض تبادل الخبرات في مجال الفن والثقافة بهدف إثراء خريطة الفن العربي بكل ما هو جديد وعصري، وتعزيز التقارب بين مختلف أشكال فنون وثقافة وأساليب التعبير الثقافي والفني من خلال اكتشاف مواهب جديدة.
وأعرب المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي مؤسس ساقية عبدالمنعم الصاوي عن سعادته بالتعاون مع مسرح المجاز، مشيراً إلى أن مصر والشارقة في تعاون مستمر في المجالات الثقافية والفنية، ودائماً ما يسخران طاقتهما الإبداعية لتحقيق أعلى النتائج.

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