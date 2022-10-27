الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للتاريخ الشفاهي

أبوظبي (الاتحاد)

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية بورقتي عمل في الدورة السادسة والخمسين للمؤتمر السنوي الذي عقدته الجمعية الأميركية للتاريخ الشفاهي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 19-22 أكتوبر الجاري. وجاءت هذه المشاركة انطلاقاً من كون الأرشيف والمكتبة الوطنية عضواً في الجمعية، ولأنه يولي التاريخ الشفاهي للدولة اهتماماً كبيراً نظراً لمكانة الروايات الشفوية، إذ تكمل الوثائق المكتوبة التي يحفظها الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وشملت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للتاريخ الشفاهي ورقة عمل قدمتها الدكتورة عائشة بالخير مستشار البحوث، وورقة أخرى قدمتها ميثاء سلمان الزعابي رئيسة قسم التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية.

واستهدفت هذه المشاركة السنوية، التي يحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية عليها، تعريف الباحثين والمشاركين بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لحفظ المرويات التي تثري المكتبة العالمية، وتعزز قيمة الوطن، وتعمّق فهم الحضارة والموروث والمشاريع المنبثقة منه، إضافة إلى بناء جسور لتبادل الخبرات العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التاريخ الشفاهي لإكسابه سمات الصدق والتميز محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقد تضمنت ورقة العمل التي قدمتها الدكتورة عائشة بالخير «حكايات من الأزمنة الصعبة: مرويات شفاهية من دولة الإمارات»، الكشف عن التطور والتقدم والازدهار الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة في زمن قياسي بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، وبمواصلة القيادة الرشيدة المسيرة على نهج الآباء المؤسسين، ويبدو هذا التغيير بمقارنة بسيطة جداً بين ما كانت عليه الإمارات في ما أوردته الدكتورة بالخير، وفيما بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، مشيرة إلى جهود دولة الإمارات في حفظ ذاكرة الزمان والمكان، وذلك حرصاً من القيادة الحكيمة على حفظ التاريخ الذي يرويه كبار المواطنين، والاستفادة منه في بعض الإصدارات التي توثق تاريخ وتراث الإمارات للأجيال.

وسلطت الورقة الضوء على أشكال تعامل المجتمع الإماراتي مع ظروف الحياة والأوبئة، وتقلبات المناخ وغيرها من التحديات، ثم ظهور مجتمع متعاون ومترابط ذي قيم من التسامح والتوازن بين الجنسين، وهوية تتميز بحب الخير والعطاء والإنسانية.

وفي جلسة أخرى قدمت رئيسة قسم التاريخ الشفاهي ودراسات الأنساب في الأرشيف والمكتبة الوطنية ميثاء سلمان الزعابي ورقة عمل بعنوان: «التاريخ الشفاهي لمشروع الجزيرة الحمراء»، تحدثت فيها عن تاريخ الجزيرة الحمراء المستمد من المصادر الأولية التاريخية ومن الروايات الشفاهية التي سردت أهم معالهما، إضافة إلى طرح أهمية التاريخ الشفاهي في عمليات الترميم والتطوير، وجهود الدولة في الحفاظ على تاريخها.

الجدير بالذكر أن الأرشيف والمكتبة الوطنية عضو دائم في الجمعية الأميركية للتاريخ الشفاهي، وهو يشارك بأوراق عمل في المؤتمرات السنوية التي يحضرها عدد كبير من الأكاديميين والمختصين في مجالات التاريخ الشفاهي المتعددة والقادمين من كبرى الجامعات الأميركية وأقطار العالم المختلفة.