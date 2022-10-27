أمانة «التعاون الخليجي» تكرّم مبدعي الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجموعة من المبدعين الإماراتيين في العديد من المجالات المعرفية، والفنية، والثقافية، وذلك على هامش الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء ثقافة دول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم أعماله مساء الأربعاء 26، في العاصمة السعودية الرياض، حيث جاء ترشيح الفنانين من قبل قطاع الفنون والتراث التابع لوزارة الثقافة والشباب.

وضمّت قائمة المبدعين الإماراتيين المكرّمين في الحفل الذي حضره مبارك الناخي، وكيل الوزارة، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، والممثل والموسيقي راشد النعيمي، والمخرج السينمائي سعيد سالمين المري، وناصر عبدالكريم الدرمكي، وعلي عبدالرحمن المقبالي، المتخصصين في الآثار والمتاحف.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «يعكس هذا التكريم من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتمامها الكبير بالفنّ ومبدعيه، وإدراكها لضرورة تحفيزهم من أجل تقديم المزيد من المشاريع الإبداعية التي تسهم في مواصلة العطاء الفكري والأدبي والفنّي والثقافي، وتدعم استمرارية الإنتاج الإبداعي لأبناء مجلس التعاون الخليجي».

وتابعت معاليها: «نثمّن جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واهتمامها بالفنّ الإماراتي وتقديرها للمبدعين، ونحن في دولة الإمارات نفخر بهذه الأسماء الفنيّة التي ساهمت من خلال عطائها الإبداعي في إثراء الساحتين الثقافية والفنية بالكثير من المنجزات، وعرّفت العالم على الهوية الفنيّة العربية والإماراتية، ما ساهم في تعزيز حضور دولتنا على خريطة العمل الثقافي العالمي كحاضنة رائدة للإبداع وروّاده».

واختتمت معاليها قائلة إن الاهتمام بالمبدعين والفنانين والمفكرين والأدباء وكلّ من يسهم في إثراء الحراك الثقافي والفكري في منطقة الخليج العربي، هدف تسعى له جميع دول المجلس، لإدراكها بأن التنمية الاجتماعية والنهضة الحضارية لا تتحقق بمعزل عن الإبداع بمختلف أشكاله، وهذا التكريم يعكس رؤيتنا في تحفيز أبنائنا الخليجيين، ودفعهم لمواصلة العطاء، وتقديم المزيد من المشاريع في مختلف المجالات، بما يرقى لتحقيق تطلعات بلادهم، ويرسّخ هويتها الحضارية أمام العالم بأسره.

ويمتلك الفنان الموسيقي راشد النعيمي خبرة واسعة في مجال الفنون الموسيقية، فهو واحد من أبرز الأصوات الفنيّة الإماراتية، حيث بدأ مسيرته مغنياً أوبرالياً، واستمر في تقديم أعمال المسرح الموسيقي ولمع نجمه في الوسط الفني، وحصد العديد من الجوائز العالمية.

أما المخرج السينمائي سعيد سالمين المري صاحب الفيلم الإماراتي «ساير الجنة» الذي وصل إلى القائمة النهائية لنيل جائزة «آي دبليو سي للمخرجين»، فيمتلك في رصيده تسعة أفلام روائية قصيرة حصدت عدة جوائز، كما اختارته مجلة «ديجيتال ستوديو العالمية» كأفضل مخرج عربي شاب لعام 2007. وفاز بجائزة أفضل مخرج إماراتي في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2008.

فيما تم تكريم كل من ناصر الدرمكي وعلي عبدالرحمن المقبالي على مساهماتهما الفاعلة في مجال صون وإعادة تأهيل العديد من المعالم التراثية، وكان الدرمكي قد اختير ممثلاً لدولة الإمارات ضمن مقعدها الدائم في مجلس منظمة المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «أيكروم»، فيما قدّم علي المقبالي مساهمات عديدة في الاكتشافات الأثرية في الدولة، وتم تكريمه ضمن الفريق الأثري الوطني الذي كونته وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عام 2009 بالتعاون مع دوائر الآثار والتراث في الدولة.

ويعتبر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث أحد المراكز الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة، حيث ساهم منذ تأسيسه في عام 1991 بدعم من معالي جمعة الماجد ليضطلع بالعديد من المجالات، ويمثّل هيئة خيرية علمية ذات نفع عام تُعنى بالثقافة والتراث.