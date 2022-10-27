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ثقافة

«دبي لمسرح الشباب 13» يكرم فرسانه ومبدعيه

هالة بدري وفاطمة الجلاف مع لجنة التحكيم (من المصدر)
28 أكتوبر 2022 02:22

دبي (الاتحاد)

أطل «مهرجان دبي لمسرح الشباب» الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بكامل تألقه على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وفي جعبته 6 عروض مسرحية، حملت بين ثناياها بصمات المواهب الإماراتية الشابة التي اتخذت من فنون المسرح والأداء طريقاً للتعبير عن نظرتها لقضايا المجتمع. وبعد 7 أيام تجلت فيها روائع «أبي الفنون» على الخشبة، أسدلت «دبي للثقافة» الستار على نسخة المهرجان الـ13، بحفل توجت فيه مسرحية «البرواز» لفرقة المسرح الحديث كأفضل عرض مسرحي متكامل.
حفل تكريم فرسان المسرح أقامته «دبي للثقافة» على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بحضور هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ومديري ومستشاري «دبي للثقافة»، ولفيف من أبناء الحركة المسرحية المحلية.

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تواصل نوعي
وأكدت هالة بدري أهمية الخطوات التي حققها مهرجان دبي لمسرح الشباب منذ انطلاقته في 2006 وحتى الآن. وقالت: «نجح مهرجان دبي لمسرح الشباب على مدار السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في المشهد المسرحي المحلي، محافظاً خلالها على التواصل النوعي بين المسرح كفعلٍ نابضٍ وحَي، وبين الجمهور باعتباره أحد أهم عناصر العملية الإبداعية، وهو ما يبشر بديمومة المسرح ويحقق مساعي دبي للثقافة في ضمان استدامة عملية التطوير في القطاع المسرحي». 
وأضافت: «على الدوام لعبت إمارة دبي دوراً مهماً في ترسيخ أسس فن المسرح، عبر خلق بيئة إبداعية مستدامة قادرة على النهوض بالمسرح الإماراتي، لوضعه على الخريطة المسرحية العالمية»، ونوهت إلى ضرورة الاهتمام بالمواهب الشابة المسرحية وصقل قدراتها، بما يتماشى مع رؤية «دبي للثقافة» الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب.

منافسة قوية
ولأن للتميز صناعه، لم يكن لنسخة المهرجان الحالية أن تمضي من دون تكريم أصحاب الإبداعات والعروض المتميزة التي شهدت منافسة شديدة فيما بينها على جوائز المهرجان، حيث نالت مسرحية «البرواز» لفرقة المسرح الحديث، جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وفاز الفنان محمد جمعة بجائزة أفضل إخراج مسرحي عن مسرحية «البرواز»، وذهبت جائزة أفضل نص مسرحي لسعود الزرعوني عن مسرحية «البرواز»، وحصل على جائزة أفضل ممثل دور أول مناصفة، كل من الفنان خليفة ناصر عن دوره في مسرحية «البرواز»، والفنان مازن الزدجالي عن دوره في مسرحية «دوبي» لفرقة مسرح ياس. وحصلت على جائزة أفضل «ممثلة دور أول» مناصفة، كل من الفنانة سارة السعدي عن دورها في مسرحية «البرواز»، والفنانة آمنة السويدي عن دورها في مسرحية «قصة» لفرقة مسرح دبي الأهلي.

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الإمارات
مهرجان دبي لمسرح الشباب
هيئة الثقافة والفنون
ندوة الثقافة والعلوم
هالة بدري
فاطمة الجلاف
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