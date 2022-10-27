«حينما يرفع الستار».. تحول أحلام المسرحيين الشباب إلى حقيقة!

نوف الموسى (دبي)

اختتمت مسرحية «حينما يرفع الستار» التابعة لمسرح دبي الوطني، عروض مهرجان دبي لمسرح الشباب في نسخته الـ13، ممثلةً حواراً صادقاً لمجتمع المسرحيين الشباب، من تأليف عبدالله المهيري، وإخراج يوسف القصاب. جاء العرض بمثابة نقاش مفتوح عن تلك الأحلام التي يكتنزها الممثلون والكُتاب والمخرجون المسرحيون، هي حالة من الحوار مع الذات الإبداعية، من خلال تفكيك وعيها بالمحيط الثقافي والفكري والاجتماعي، وتضمن العرض 4 أصوات لشخصيات تعبر عن ممثلين مسرحين شباب، يطمحون لتقديم عروض مسرحية، يجسدون فيها أبعد نقطة لطموحهم، عبر مهرجانات شبابية، يرون أنها نقطة أمل لرؤيتهم الحالمة نحو تطوير فضاءات المسرح، بما ينسجم مع المتغيرات والتحديات الراهنة في العصر الحديث.

واللافت بالنسبة للمتابع للعرض المسرحي هو الغطاء البلاستيكي الشفاف المستخدم كأحد العناصر الرئيسية في السينوغرافيا، حيث اكتست الخشبة وتفاصيلها بالمجمل بهذا الغطاء، كدلالة على أن المكان مغلق مند مدة، أو غير مستخدم في الوقت الحالي، إضافة إلى أن الغطاء البلاستيكي شكل جزءاً من ملابس الممثلين، التي ارتدوها أثناء قيامهم ببعض البروفات، وهو بمثابة إيحاء غير مباشر على أن المكان أيّ «الحالة المسرحية الشبابية» تواجه إشكالية فقدانها لمساحات أوسع، فيما يتعلق بالممارسة الإبداعية، ما يساهم في نقلها إلى مستويات وعي أكبر بالتجربة المسرحية، وتتجاوز بذلك فكرة المهرجانات السنوية، وتنتقل إلى مرحلة كونها أسلوباً ثقافياً واجتماعي وحضارياً، مرتبطاً بحياة الناس اليومية. ولا يمكن ذلك دونما إدراك حقيقي من قبل المسرحيين الشباب أنفسهم.

وقد لفت المؤلف عبدالله المهيري في تعبيره من خلال الشخصيات في النص المسرحي، أن الشباب انشغلوا بشكل ما في التفكير بصناديق الآخرين، على مستوى القضايا والهموم والتحديات، غاضين الطرف عن صنادقيهم وقضاياهم وحاجتهم الأساسية للحديث عنها والبحث عن طرق لمناقشتها، والخشبة هي أولى الطرق وأهمها لمشاركة المجتمع الثقافي والفني والاجتماعي، بشأن الأسباب الجوهرية التي تحول دون استدامة الحالة الإبداعية في الفضاء المسرحي الشبابي.

والممثل المسرحي الشاب خليفة ناصر، وهو من الممثلين المؤثرين بثقل حضورهم على المسرح، دائماً ما يتناول الشخصية باتزان وتأصيل لمعنى التقمص، في شخصية «طموح» في مسرحية «حينما يرفع الستار»، حيث تراه يبسط فعله المسرحي حتى العمق، وهو في أدائه الممتع، يعرف متى على الجسد أن يتحرك، ومتى يختفي من المشهد بصمته، مع أنه يقف مع زملائه في المشهد نفسه، كأنك تراه متى أراد، ولا تراه. أتخيل ما يستطيع الممثل خليفة فعله، خلال السنوات القادمة من الفعل المسرحي، هو لا يمثل فقط، بل يعيش اللحظة الحيّة في العرض، واختيار المخرج يوسف القصاب الممثل خليفة لتأدية مهمة أن يقود طموح المسرحيين الشباب، إنما جاء بناءً على اقتناع بإمكانياته الأدائية المقنعة.



وفي مسرحية «حينما يرفع الستار»، رمى المؤلف والمخرج ثقل البوح على أجساد الممثلين، فمثلاً عندما يأتي الممثل الشاب خميس اليماحي في تجسيده لدور «الحالم»، فجلّ ما يقود المشاهد هو ملاحظته لتعابير الممثل التفصيلية للوجه والأيدي وحتى الأقدام، فهو لا يبحث عن قصة وتتابع في مجريات الأحداث، بل مجموعة من الممثلين، يودون الحديث عن أنفسهم، فلابد لهم في هذه اللحظة، أن يقنعوا الحضور بأننا نشاهد ما يحدث في كواليس الحياة المسرحية الشبابية، أن يسردوا الواقع -إن صح التعبير- ولكن ليس بصورة مباشرة، بل عبر التمثيل، فمتى ما فتحت الستارة، تتحول الأحلام إلى حقيقة، من وجهة نظر الرائي إليها.



المرأة في المسرح

واستمرت الممثلة أمل حسن، في تجسيدها لشخصية «أمل» وأثرت بذلك على مشهد حضور المرأة في المسرح، مثلما هو في المجتمع، دافعاً لتغير والقوة والولادة لما هو حديث ومتجدد، رأيتُ بشكل شخصي الممثلة أمل في عمل مسرحي سابق، وفي مسرحية «حينما يرفع الستار»، لاحظت كيف أنها تتفاعل وتتمازج وفقاً للمجموعة المسرحية، ما يميزها توازنها، أيّ أنها لا تحمل شخصياتها ما لا يستدعي في التعبير عنها، لكنها قد تحتاج كما هو أيضاً الممثل خميس اليماحي إلى ثقة أكبر بالخشبة والاتصال التام مع الجمهور، وبالمقابل هما يحظيان بملكة التعبير الجسدي والفكري الذي من شأنه أن ينقلهما إلى مرحلة متقدمة في التمثيل المسرحي، والتجذر في التمثيل، مسألة تأتي بالانضباط والاستمرارية والثقة التامة بالخشبة.



ذائقة معرفية

واستمر إبداع المصمم والمنفذ للمؤثرات الموسيقية عبدالعزيز الخميس، في مسرحية «حينما يرفع الستار»، كما هو في مسرحية «قصة» والقائمة على رفاهية واستحضار لذائقة المعرفية لدى الفنان عبدالعزيز الخميس، في المقدرة على فهم أبعاد النص المسرحي والمشهدية البصرية، كون الموسيقى بطبيعتها لغة موازية للتعابير الجسدية، والحوارات الاستثنائية بين الشخصيات، وجميعها شكلت عناصر مهمة، اشتغل عليها المخرج يوسف القصاب باهتمام الإضاءة، التي جاء وقعها مريحاً ودافئاً طوال العرض، ما فعله القصاب، بعيداً عن كل العروض المسرحية في مهرجان دبي لمسرح الشباب، أنه تحدث بصدق كامن عن كيف يجب أن تبدأ الممارسات الإبداعية للمسرح بالحديث عن البنى الداخلية وتشكلاتها، لأنه لا يمكن أن تتطور وأنت لا تدرك مكامن ضعفك وقوتك، ساعياً إلى أن تشاركها في الوعي المجتمعي العام، ما سيمنحها مزيداً من البحث والتناول والتفكير، وصولاً بها إلى مشاريع ومبادرات واستراتيجيات تخدم القطاع، وتُلهم المبدعين من مختلف المجالات الفنية والثقافية.