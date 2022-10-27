«اللوفر أبوظبي» يعلن المرشحين لـ«ريتشارد ميل» للفنون

أبوظبي (وام)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، والعلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل عن أسماء 10 فنانين مرشحين لنَيل جائزة ريتشارد ميل للفنون وهم: عفراء الظاهري، أيمن زيداني، دانا عورتاني، إيليزابث دورازيو، منال الضويان، رند عبدالجبار، سيمرين ومِهرا أجاروال، شيخة المزروع، فيكرام ديفشا وزينب الهاشمي.ومن المقرر أن يعرض الفنانون أعمالهم في رواق المتحف خلال فعاليات النسخة الثانية من معرض «فن الحين» المُقام في اللوفر أبوظبي، والذي يقام خلال الفترة من 18 نوفمبر المقبل حتى 19 فبراير 2023. وسيعلَن عن اسم الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2022 خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيُقام في أوائل عام 2023 حيث سيحصل الفائز على جائزة نقدية قيمتها 60 ألف دولار. وتم اختيار الفنانين من قبل لجنة تحكيم متميزة مكونة من خمسة أعضاء من أبرزهم الشیخ زايد بن سلطان بن خلیفة آل نھیان، رئيس منصة «أ.ع. م اللامحدودة» وأحد كبار جامعي الأعمال الفنية ورعاة مركز بومبیدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون، ومراد منتظمي المؤرخ الفني وأمين البحوث في متحف تيت مودرن في لندن، وھلا ورده، المهندسة المعمارية في مؤسسة مكتب «إتش دبلیو» المعماري وشريكة جان نوفیل التي قادت مشروع اللوفر أبوظبي، والدكتورة ثريا نجیم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، وريم فضة مديرة المجمع الثقافي ومنسقة معرض «فن الحين 2022» في اللوفر أبوظبي.وقالت ريم فضة، مديرة المجمّع الثقافي ومنسقة معرض «فن الحين 2022» في اللوفر أبوظبي: إنه لشرف لي أن تُوكل إليّ مهمة تنسيق النسخة الثانية من معرض «فن الحين 2022» وأن أتعاون مع متحف يواصل دعم الفن المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها، وقد شعرت بسعادة غامرة عندما اطَّلعتُ على مستوى الأعمال التي قدمها الفنانون المرشحون. وأعتقد أن المعرض سيحظى بمكانة متميزة من حيث جودة الإنتاج والحوار الفني، وأنا واثقة أن زوّار المعرض والمجتمع الثقافي ككل سيتفقون معي في هذا الرأي، حيث تتجلّى قوة المشهد الفني الإقليمي في إبداعات العروض المُقدمة. الجدير ذكره أنّ لجنة التحكيم الدولية تلقت 246 عرضاً من فنانين مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم يُرشح أعضاء لجنة التحكيم سوى 10 أعمال.

