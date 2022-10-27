«نيابة الشارقة» و«التعليم الخاص» تزوران ملتقى للخط

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد من نيابة الشارقة الكلية، برئاسة المحامي العام أنور أمين الهرمودي، معارض ملتقى الشارقة للخط، مساء أمس، في إطار جولة تعريفية عن ملتقى الشارقة للخط بدورته العاشرة تحت شعار «ارتقاء» في ساحة الخط بقلب الشارقة، وكان في استقبال الوفد خالد مسلط رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى ومنسق الجولات الثقافية، وفاطمة الزرعوني منسق المعرض العام، واللجنة التحضيرية للملتقى. وشملت زيارة الوفد الذي ضم عدداً من وكلاء النيابة ورؤساء الأقسام وموظفي النيابة، جولةً في متحف الشارقة للخط الذي يضم أعمالاً من المعرض العام، إضافة إلى الأعمال الفائزة في مسابقة الملتقى، واطّلعوا على أعمال تحفل بإبداعات بصرية متنوعة، وتتميّز بخصوصية وجمالية الخط الأصيل، واستمع الوفد لشروحٍ أوضحت أنواع الخطوط المستخدمة في اللوحات، إضافة إلى التعريف بالأدوات التي تستخدم في تجهيز الأعمال. وأعرب أنور الهرمودي عن سعادته وإعجابه بالأعمال الفنية المعروضة، قائلاً: «هذا الملتقى من خلال ما تضمنه من أعمال فنية يدعو الفرد إلى المزيد من التأمل والتخيل، ويرتقي بجماليات فن الخط العربي ويحافظ على أصوله وتقاليده، ونشكر دائرة الثقافة في الشارقة على هذه الدعوة التي أثرت الجانب الإبداعي لدى الموظفين». وقال خالد مسلط إن فن الخط من الفنون الجميلة الجاذبة وذات العلامة الفارقة، وله قاعدة جماهيرية كبيرة، وأن ملتقى الشارقة للخط يحمل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تلك الرؤية الثاقبة التي تسعى للارتقاء بالذائقة البصرية والفنية والإبداعية لدى المتلقي، سواء كان فناناً أو من محبي الفن، من خلال الكثير من الفعاليات التي من أهمها وأبرزها ملتقى الشارقة للخط، الذي يضم أعمالاً تراوحت بين فن الخط المعاصر والأصيل، متوزعة في العديد من الأماكن والمرافق في الإمارة الباسمة، ليحظى الجمهور بتجربة نوعية من خلال مشاهدة هذه الأعمال الفنية المتفردة.وفي سياق متصل زار وفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص معارض الملتقى، تقدمهم طاهر المحرزي مدير إدارة العمليات التربوية، وعنود الأميري رئيس قسم الأنشطة ورعاية المتعلمين، ومدرسي وطلبة المدرسة الأميركية للإبداع العلمي، وكان في استقبالهم خالد مسلط، رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى ومنسق الجولات الثقافية، وعائشة ساعد السقطري، منسق لجان الملتقى. وأبدى الوفد إعجابه بالأعمال المتنوعة بين الخط والزخرفة والتذهيب، حيث مثّلت الجولة بالنسبة إليهم منصة تعريفية مهمة عن فن الخط العربي الذي يعبّر عن تراثٍ إسلامي تاريخي، وأكدوا دور الملتقى في إعادة هذا الفن العريق إلى الواجهة، ورفع الذائقة الفنية والبصرية لدى المتلقي.

