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ثقافة

«مجمع العربية بالشارقة»: يخرِّج 18 طالباً من «مركز اللسان»

«مجمع العربية بالشارقة»: يخرِّج 18 طالباً من «مركز اللسان»
27 أكتوبر 2022 20:56

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجمع اللغة العربية بالشارقة تخريج دفعة جديدة من الدارسين تكونت من 18 طالباً من خمس دول هي الهند وبريطانيا وأميركا وكندا وباكستان، اجتازوا الدورة العاشرة لمركز اللسان العربي التابع للمجمع، ضمن جهوده لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
واستمرت الدورة التي بدأت في منتصف سبتمبر الماضي لمدة شهر، وتركزت حول تدريس مهارات أساسية في النطق بالعربية وكتابتها والتواصل بها مع الآخرين طبقاً للقواعد السليمة، إضافة إلى تعريفهم على أبرز مكونات ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها وعاداتها ذات الجذور العربية العريقة.
وسبق للمركز الذي استحدثه المجمع في عام 2018 أن استضاف دارسين وطلاباً من محبي اللغة العربية والراغبين في تعلم أساسياتها من الفلبين، والهند، وباكستان، واسكتلندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وموريشيوس، والصين، وروسيا، وأوكرانيا، وبلغاريا، وإيران، وكوريا الجنوبيّة، وغيرها من البلدان.
وتولى مهمة تدريس الطلبة مجموعة من الأساتذة المتخصصين بتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، والذين يمتلكون خبرات تتيح لهم منح أولوية للقواعد والمعلومات التي يجب البدء بتناولها عند تدريس اللغة العربية للطلاب الأجانب، لتبسيط قواعد العربية ومخارج حروفها وأساليب نطقها.
وحول اختتام الدورة العاشرة للمركز، قال الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة: «يمثل لنا تخريج دفعة جديدة من الطلاب الناطقين بغير العربية من الراغبين في تعلم أساسيات لغة الضاد حدثاً سعيداً، لأن انتظام مثل هذه الدورات الدراسية يجعلنا نوقن أننا نقوم بمهمتنا ونؤدي رسالتنا في خدمة لغة القرآن على أكمل وجه، وكل ذلك بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يوليه سموه من عناية مستمرة لجهود المجمع وبرامجه ومشاريعه التي نسعى إلى أن تتكامل وأن تحقق مجتمعة الأهداف المرسومة له».
وتابع الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة: «ها هي دفع الخريجين من مركز اللسان العربي تتوالى وتسهم في إنارة عقول الطلاب الدارسين وتعريفهم بجماليات العربية وخصائصها وما يميزها من ثراء في ألفاظها ومعانيها، وذلك يجسد جانباً مهماً من مشروع إمارة الشارقة الحضاري الذي يستند إلى بناء وعي الأجيال، والعمل على أن تبقى اللغة العربية في مكانة عالية تليق بها كأداة للعلم والتواصل الحضاري واكتساب المعرفة والحوار مع ثقافات الأمم الأخرى».
تعاون مع جامعات عالمية

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يشار إلى أن اتفاقيات تعاون تربط مجمع اللغة العربية في الشارقة بعدد من الجامعات داخل وخارج الإمارات، ومنها الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في كوريا الجنوبية، تستهدف التعاون في تعليم اللغة العربية للطلاب من غير العرب، وتعزيز الحوار الثقافي وتعريف الطلاب الدارسين في مركز اللسان العربي التابع للمجمع على الثقافة المحلية والعربية.

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