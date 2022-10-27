محمود درويش في جناح خاص بـ «الشارقة للكتاب 41»



الشارقة (الاتحاد)

خصصت إدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41 جناحاً خاصاً لعرض إبداعات وتجربة الشاعر العربي الفلسطيني الراحل محمود درويش، من خلال المؤسسة التي تحمل اسمه، والتي تشارك في الدورة الـ41 من المعرض الذي ينطلق في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 2 حتى 13 نوفمبر المقبل، في أول مشاركة للمؤسسة على مستوى معارض الكتب العربية.

وسيضم جناح المؤسسة مؤلفات وأعمال محمود درويش الشعرية والنثرية، ومواد إعلامية متنوعة، إضافة إلى شاشة عرض تبث شريطاً موجزاً عن حياته ومقتطفات من قصائد الشاعر الراحل بصوته، وينظم المشرفون على الجناح حوارات مفتوحة مع الزوار تستهدف تأكيد أهمية القامات الإبداعية العربية في الحياة الثقافية عربياً وعالمياً.

كما تشارك المؤسسة في مؤتمر الناشرين، وتعرض مؤلفات الشاعر الراحل التي لم تترجم من قبل لنقلها إلى اللغات العالمية، ويضم جناحها إلى جانب أعمال وكتب الشاعر الراحل تعريفاً بسيرته الإبداعية ومعلومات شاملة عن إنتاجه الغزير، ضمن سعي المؤسسة إلى تبادل الخبرة والتجربة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأعمال محمود درويش بالتعاون مع الناشرين العرب والدوليين.

وقالت خولة المجيني، منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب: «سيكون جمهور المعرض الذي ينطلق تحت شعار «كلمة للعالم» على موعد لاستعادة أعمال الشاعر الفلسطيني البارز الذي تحظى تجربته الإبداعية بشعبية وجماهيرية كبيرة في أوساط القراء العرب من المحيط إلى الخليج، ولا يزال صوته حياً مثل قصائده التي خلّدت رحلته الشعرية الملهمة».

وقال فتحي البس، المدير العام لمؤسسة محمود درويش: «تهدف المؤسسة من خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب إلى إطلاع المؤسسات الثقافية الإماراتية النظيرة، والأشقاء في دولة الإمارات العربية على جهودها في نشر وإحياء إرث محمود درويش الإبداعي، تعزيزاً لرسالة المؤسسة في حفظ هذا الإنتاج وتعميمه ليبقى متداولاً في أوساط الأجيال الجديدة من القراء».