مهرجان أبوظبي يقدم كنان العظمة بواشنطن

أبوظبي (الاتحاد)

قدم مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع مركز الفنون والثقافة التابع لمعهد الشرق الأوسط، فعالية موسيقية عالمية جديدة لأسطورة العزف على الكلارينت السوري كنان العظمة، وفرقته الرباعية «كنان العظمة ستي باند»، يوم 21 أكتوبر الجاري، في قاعة وولف تراب المرموقة بالعاصمة الأميركية واشنطن، وذلك ضمن برنامج فعاليات دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة».

وأكّدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، التزام المجموعة المستمر بدعم الموسيقيين العرب في الوطن العربي والعالم، وقالت: «في هذا الإطار يأتي دعمنا لعازف الكلارينت السوري المبدع كنان العظمة، بما يوصل رسالة مهرجان أبوظبي لتعريف العالم بالمنجز الفني والإرث الموسيقي العربي من خلال مبادرة منبر التأليف والتوثيق الموسيقي، والتي تدعم الأعمال الموسيقية لكبار الفنانين والمبدعين العرب».

وختمت بالقول: «يسرّنا أن نتعاون مع معهد الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن، لتقديم الفنان والمؤلف الموسيقي السوري المبدع كنان العظمة وفرقته سيتي باند، إلى الجمهور الأميركي ضمن فعاليات «وولف تراب»، لما يعكسه أداؤه الرائع من استلهام للموروث الموسيقي العربي ومزجه بالتقاليد الموسيقية الغربية، إبرازاً لأهمية التعاون بين الثقافات في تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين المجتمعات ونشر قيم التعايش والتبادل الحضاري في جميع أنحاء العالم».

وتعبر الفعالية عن رؤية واستراتيجية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في التعريف بالمنجز الفني والإرث الموسيقي العربي حول العالم، عبر مبادراتها التي تدعم الأعمال الموسيقية الجديدة لكبار الفنانين والمبدعين العرب، حيث يسعى «العظمة» من خلالها لتحقيق الوصول إلى توازن بين الموسيقى الكلاسيكية والجاز والموسيقى الشرقية الأصلية في وطنه الأم سوريا.

وتضيف الخلفية المتنوعة لكل عضو في فرقة «ستي باند» مزاجاً شخصياً لهذه الفعالية، حيث تلتقي الكلارينيت التعبيرية لـ«كنان عظمة» مع جيتار «كايل سانا» الريفي، لتحلق على خلفية ديناميكية ومتقلبة لإيقاع جون هادفيلد وكمان جوش مايرز المزدوج، مما يقدم تجربة استماع مثيرة ومميزة للجمهور على اختلاف أذواقهم.

ويبحر «العظمة»، الحائز على تقدير دولي كبير بفضل موسيقاه التركيبية والفريدة، مع فرقته المشهورة بإبداعاتها الآسرة التي تمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية من الشرق والغرب، بالجمهور في رحلة موسيقية تنبض بالحماس والأحاسيس في العاصمة الأميركية واشنطن، والتي تضاف إلى سجله الحافل بالعديد من الأعمال الموسيقية المنفردة والأوركسترالية، بالإضافة إلى مؤلفاته الموسيقية للأفلام السينمائية والقصيرة وأفلام الرسوم المتحركة.

يذكر، أن الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2022، تنعقد تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، وبدعم من شريك المهرجان الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشريك الطاقة جي أس إنرجي GS Energy. ويسهم مهرجان أبوظبي من خلال فعالياته الفنية والموسيقية في ترسيخ مكانة العاصمة منصةً إبداعية عالمية، في إطار تصنيفها «مدينة الموسيقى» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وفي تعزيز موقعها كمركز متنامي الأهمية على خريطة الموسيقى العالمية، باعتبارها موطناً لمنظومة موسيقية مرنة ومستدامة قائمة على الابتكار. ويشارك في دورة المهرجان لعام 2022، أكثر من 1000 فنان من مختلف أنحاء العالم، يقدمون أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية، إلى جانب جولتين موسيقيتين عالميتين، و17 عرضاً لأول مرة عالمياً.