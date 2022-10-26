الإمارات ومصر.. علاقات ثقافية تاريخية

إميل أمين

على مدى ثلاثة أيام، تقام على أرض مصر المحروسة، احتفالية خاصة، في ذكرى خمسين عاماً من قيام العلاقات الرسمية بين مصر والإمارات، وتهدف إلى الاحتفاء والاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. ولكن هل علاقات مصر والإمارات تعود فقط إلى خمسة عقود خلت؟ بالقطع لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، فجذور العلاقات والوشائج والتبادلات الثقافية والفنية والإبداعية بين المصريين والإماراتيين ضاربة في القدم، وما المرحلة الحديثة من تلك العلاقات سوى استمرار لذلك التاريخ الممتد من العلاقات والأواصر الأخوية المتينة، ونتاج لما تشهده الإمارات من تطور ثقافي ومشروع حضاري راسخ أرسى قواعده الصلبة الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهوده التي أتاحت كل الفرص لتطوير المشاريع والشراكات الثقافية الراسخة بين مصر والإمارات.

بعثات وشراكات

كان أول طالب إماراتي ابتعث في عام 1927 هو محمد بن سعيد غباش، ومن بعده توالت البعثات، ولاسيما في فترة المد القومي العربي، أي في فترة ستينيات القرن الماضي، ومن بين الكوكبة الإماراتية الرسمية التي أنارت دروب عالم الثقافة والفكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقد لعبت الصحافة والسينما والفن المصري دوراً مبكراً في تعزيز وتقوية العلاقات الثقافية بين البلدين، وكانت الصحف والمجلات المصرية، ولاسيما في النصف الأول من القرن العشرين تصل الإمارات عن طريق البصرة أو بومباي، ومثلت تلك الصحف حبلاً سرياً من عالم الثقافة المصرية، وصلة وصل ممتدة مع المثقفين المصريين، سواء كان ذلك بالقراءة والاطلاع، أو المشاركة بالكتابة فيها. وبمحبة نابعة من قلب مصر، ساهم أيضاً الكثير من المعلمين المصريين في رفد المؤسسات التعليمية الإماراتية منذ خمسينيات القرن الماضي، كما قدم الأطباء المصريون خدماتهم الطبية في الإمارات في بواكير نهضتها، وتالياً كانت الإمارات أيضاً وجهة مفضلة لأساتذة الجامعات المصريين، أما المثقفون من مسرحيين وفنانين، فقد كانت لهم هم أيضاً إسهامات ملموسة من خلال رفد الكثير من المعاهد الثقافية والفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك المصريون أيضاً في دعم ورفد أول مدرسة أنشئت في دبي عام 1914، على سبيل المثال لا الحصر، ولم تنقطع كذلك مساهمات الأزهر الشريف، من خلال علمائه وخطبائه، ومستشاريه الثقافيين، الذين ذهبوا للإمارات، وأسهموا في تعزيز ملامح ومعالم الإسلام الوسطي السمح والمعتدل الراسخ أصلاً في الثقافة الإماراتية.

دعم إماراتي

قد لا يعرف كثيرون جوانب مهمة أخرى من الحياة الثقافية في الإمارات ما قبل الثورة المصرية في عام 1952، فقد كان شعراء الإمارات أيضاً عوناً وسنداً لمصر في مواجهة الاستعمار الإنجليزي، ودعموا المقاومة والثورة المصرية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

ولاشك في أن الحديث عن العلاقات المصرية الإماراتية خلال فترة حرب أكتوبر من عام 1973، يأخذنا إلى لحظات مجيدة، سجلها التاريخ بأحرف من نور، وفي المقدمة منها كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومقولته الخالدة: «إن النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي».

وفي تلك اللحظات التاريخية، كان الإعلام الإماراتي، شعراً ونثراً، صحافة وتلفزة، إذاعة ومجلات، مشاركاً أصيلاً في مداد الدعم والزخم الثقافيين، وبصورة لن تنساها مصر أبداً، ولن تغيب عن ذاكرة المصريين ما حييوا على مر الدهور.

نهج زايد الخير

لأن الإمارات شيمتها الوفاء، ونهج زايد الخير ممتد ومتواصل، لذا توالت محطات تاريخية أخرى في العلاقات الثقافية المصرية - الإماراتية المستمرة والمزدهرة، وفي المقدمة منها الدور الأخوي الإماراتي تجاه الشقيقة مصر.

وهنا يمكن أن نشير، على سبيل المثال لا الحصر، إلى تبرع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لمكتبة الإسكندرية في بواكير نشأتها بمبلغ 21 مليون دولار، وهو من يعلم الأهمية التاريخية والحضارية لهذا الصرح التنويري ذي العمق التاريخي الممتد منذ ما قبل الميلاد، وها هي هذه المكتبة تعود من جديد لتشرق بنور المعرفة على العالم. كما يمكن هنا الإشارة إلى أن مكتبة الإسكندرية تهتم بأرشفة كل ما يتعلق بدولة الإمارات، ومشروع ذاكرة مصر المعاصرة سيتم نقل جزء منه إلى مشروع ذاكرة العرب. وهذا المشروع، ذاكرة مصر، اهتم بصورة كبيرة جداً بالعلاقات المصرية الإماراتية، وذلك عندما انطلق في عام 2008، فتم البدء في مشروع ضخم لتوثيق هذه العلاقات، وكان من ضمن هذا الاهتمام فكرة تتبع العلاقات الثنائية وصفحاتها المشرقة المضيئة. وتحرّى هذا المشروع بشكل خاص التركيز على عهد القائد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، منذ توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، ورحلة الاتحاد وبناء الدولة، ثم مراحل ومحطات بناء وازدهار العلاقات القوية مع مصر.

عطاء ثقافي وحرص المشتغلون بالثقافة في مصر دوماً وطوال العقود الخمسة الماضية على اعتبار القوة الناعمة المصرية، بمختلف صورها، وسيلة لتوطيد أواصر الصداقة بين الشعوب، وفي مقدمها الأشقاء في الإمارات. ومن هذا المنطلق كانت المشاركة المصرية المتميزة والحيوية في إكسبو 2020 دبي، من خلال فرقة باليه أوبرا القاهرة، التي شاركت في فعاليات المعرض، ضمن الاحتفال باليوم المصري، حيث قدمت ليلة مصرية ضمن ملامح من الفلكلور التراثي المصري من خلال تابلوهات فنية، تألق خلالها عارضو فرقة باليه أوبرا القاهرة، وتمكنت الفرقة من نقل جزء من ملامح التراث المصري المتميز، كما عبرت عن جانب من الهوية المتفردة للفنون والثقافة المصرية.

طه حسين في أبوظبي

لعل إحدى أهم الفعاليات الثقافية المصرية الإماراتية في الأشهر الأخيرة، تتعلق باختيار معرض أبوظبي للكتاب 2022 عميد الأدب العربي د. طه حسين شخصية محورية للمعرض.

وهنا لا يمكن إغفال رمزية الاختيار، فطه حسين أحد أهم رجال التنوير في النصف الأول من القرن العشرين، وهو صاحب دور وحضور ثقافي مهم في عموم العالم العربي، وقد دعا لجعل التعليم حقاً كالماء والهواء لكل إنسان. وجاء اختيار الدكتور طه حسين تقديراً لدوره المتميز في الحياة الثقافية العربية، ولأعماله الأدبية التي أثرت في ثقافتنا العربية وأظهرت جماليات اللغة العربية المكتوبة وأثرها.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن طه حسين أثرى مكتبتنا العربية بأعمال لا تتكرر أرست ركائز اللغة العربية كلغة للعلوم والفنون والآداب، وبهذا الاختيار لا نكرم فقط طه حسين، بل هذه الأرض الطيبة والولّادة التي لم ولن ينضب عطاؤها الثقافي». ومن جهته، اعتبر الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية المصري أن «اختيار مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور طه حسين شخصية محورية لمعرض أبوظبي للكتاب، يعكس العلاقة المتينة بين مصر والإمارات، وحرصهما على تقدير رموز البلدين في الثقافة وشتى مجالات الإبداع».

مودة وأخوة

باختصار، يفيد بأن المثقف في كلا البلدين يستشعر مودة وأخوة ظاهرة، وترحيباً كبيراً، وقبولاً ينعكس إيجاباً على رغبة وكم وكيف العطاء. وعطفاً على ذلك فإن المؤسسات الثقافية في البلدين، تلعب دوراً معززاً لروح التعاون الخلاق والعمل المشترك، بين الشعبين الشقيقين، ما ينسحب على صلابة وحدتهما، ومواجهتهما معاً لأنواء وأجواء الحياة المعاصرة، فالثقافة غذاء الروح، وكلما ارتقت الروح، امتدت الجسور، وتعمقت الأواصر.

والحال أن هذا التآخي لم يكن له أن ينطلق ويكمل مساراته، من غير حكمة القيادة في البلدين الشقيقين. وفي هذا السياق، يتذكر المثقفون في البلدين، ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من أن: «نشر العلم والثقافة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال تفعيل حركة الترجمة، ونقل المعرفة، والتفاعل مع ثقافات الأمم الأخرى». ودعا سموه الجميع للعمل على وضع استراتيجيات فاعلة لتعزيز الثقافة العربية، وبما يسهم وبشكل فعال في توفير متطلبات النهضة التعليمية والثقافية، لأنه لابد منها لبناء الحضارة الإنسانية.

واليوم وبعد أكثر من ألف عام على العصر الذهبي للترجمة في الثقافة العربية، ها هو التاريخ يسجل نهضة ثقافية عربية جديدة تنطلق من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتبلغ ذروتها بإطلاق سموه مشروع «كلمة»، كمبادرة طموحة غير ربحية لهيئة أبوظبي للثقافة والسياحة. وها هي الإمارات تترجم وتنشر، والمثقفون في مصر وفي العالم العربي برمته يقرؤون ويشيدون بهذه المنجزات الثقافية والحضارية المتحققة للثقافة العربية جمعاء.

والخلاصة.. أن من يقرؤون ما بين مصر الإمارات من مثقفين ومفكرين ومن رواد النهضة العربية الحديثة يدركون مدى عمق الأواصر الثقافية الراسخة بين البلدين الشقيقين.