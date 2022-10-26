خولة السويدي: الفن أرقى لغات الحوار الإنساني

أبوظبي (وام)

تستضيف «خولة للفن والثقافة» بمقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، وبالتعاون بين مركز راشد لأصحاب الهِمم، معرضاً لطلاب مركز راشد لأصحاب الهمم تحت رعاية سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والذي يستمر حتى 30 من أكتوبر الجاري.

وتأتي استضافة المعرض من منطلق الاهتمام والرعاية بهذه الشريحة من أبناء المجتمع من خلال إبراز إنتاجهم الفنّي والحرفي، وعرض أعمالهم وإتاحة الفرصة لإبداعاتهم للوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، لتحقيق استراتيجية الدولة ورؤية حكومتها الرشيدة التي تهتم بهذه الفئة لتمكينهم وتوظيفهم وتحقيق تكاملهم بين أفراد المجتمع.

دمج وتمكين

وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي أن الفن هو أرقى لغات الحوار الإنساني، ويسهم بدور كبير في دمج وتمكين أصحاب الهمم ومساندتهم في تحقيق الذات وتعزيز التواصل المجتمعي والتأثير الفني والثقافي، ومن هنا تأتي استضافة هذا المعرض انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة الاهتمام بهذه الفئة المجتمعية ذات الطاقات الكامنة والقدرات المتميزة، من خلال العمل على تحقيق التكافؤ في الفرص بين الأشخاص أصحاب الهمم وأقرانهم في مختلف المجالات ومن ضمنها الأنشطة الفنية والثقافية.

وأضافت أن المعرض يفتح المجال نحو مزيد من التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالاهتمام بأصحاب الهِمم، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل من طاقات أصحاب الهمم الذين أثبتوا قدراتهم على الإبداع وتحدي المستحيل لتحقيق طموحاتهم، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي حول ما يمكن أن يحقّقه أصحاب الهمم، والارتقاء بإمكاناتهم وقدراتهم من خلال توفير منصة فنية وثقافية تساهم في عرض أعمالهم أمام شريحة واسعة من الزوار، إلى جانب تعزيز مساهمتهم في الحراك الفني والثقافي لدولة الإمارات.

معرض متكامل

ومن جهتها قالت الدكتورة لميس القيسي مدير عام «خولة للفن والثقافة»: إن «خولة للفن والثقافة» تولي اهتماماً لكافة أنواع الفنون الكلاسيكية وخاصة إحياء فن الخط العربي في الدولة، وصولاً لمختلف دول العالم أجمع، واستضافتها لمعرض طلاب مركز راشد لأصحاب الهمم هي أحد أوجه صور هذا الاهتمام.. لافتة إلى أن المعرض يشكل معرضاً فنياً متكاملاً سواء من جانب اللوحات الفنية المعروضة، أو من جانب الأعمال الحرفية ومختلف منتجات المركز، وهذا المعرض هو بداية تعاون بين الجانبين سيتبلور مستقبلاً في صور مختلفة.

وأوضحت القيسي أن لفئة أصحاب الهمم دوراً مهماً في المجتمع، وهم جزء لا يتجزأ من النسيج الإماراتي، ومن أهداف سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي توعية الجمهور بأهمية هذه الفئة ودعمها وتسليط الضوء على إبداعاتها.

رسالة للمجتمع

ومن جانبها أعربت مريم عثمان، مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، عن شكرها وتقديرها لمبادرة سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي باستضافة هذا المعرض، وإتاحة الفرصة لأبناء المركز في إظهار إبداعاتهم وتحدياتهم.. مؤكدة اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بأبنائها من أصحاب الهمم الذي لم يتوقف فقط على سن التشريعات والقوانين بل تم اتخاذ خطوات عملية ساعدت في دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأشارت إلى أن المعرض يضم لوحات فنية وأعمالاً حرفية في النجارة والزراعة والخياطة، حيث تسعى فئة أصحاب الهمم إلى إيصال رسالة للمجتمع، مفادها أنهم جزء مهم وفاعل وموهوب على الرغم من إعاقتهم.. داعية الجمهور لزيارة المعرض للاطلاع على منتجاتهم المتميزة.