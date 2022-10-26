«مهرجان أبوظبي» يقدم العرض العالمي الأول لعمل «أوبرا عايدة»

مدريد (الاتحاد)

ضمن برنامج فعالياته في الخارج، وبالتزامن مع يوم الأوبرا العالمي، قدّم مهرجان أبوظبي عمل الإنتاج المشترك «أوبرا عايدة» بالتعاون مع «تياترو رويال»، في عرضه العالمي الأول، بحضور جلالة الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا، من بين العديد من الضيوف والشخصيات البارزة، ضمن افتتاح الموسم الحالي لدار الأوبرا الإسباني العريق، والذي يأتي كعمل استعادي لرائعة فيردي بعد ربع قرن تقريباً من عرضها الأول في عام 1998.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إنّ إسهامنا في تحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية وتعميق العلاقات بين الإمارات وإسبانيا، عبر أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري، يعزّز دور المهرجان الفاعل في ترسيخ مكانة أبوظبي والحضور الإماراتي عالمياً، تتويجاً لشراكاتنا الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات الثقافية الإسبانية منذ العام 2004 وفي مقدّمها دار الأوبرا الرائدة تياترو رويال».

وأضافت: «يجسد عمل الإنتاج المشترك لأوبرا عايدة، رائعة جوزيبي فيردي الخالدة، كعمل افتتاحي لموسم عروض تياترو رويال، في عرضه العالمي الأول، العلاقات الراسخة بين المسرح الإسباني الأعرق ومهرجان أبوظبي، ويكشف عن دور حضاري إماراتي فاعل في تاريخ الإنسانية، عبر استحضار روائع الأوبرا في مثل هذا الإنتاج بقيادة المايسترو نيكولا لويزوتي، بإخراج مسرحي من قبل هوغو دي آنا، برفقة كبار النجوم أمثال الميزو سوبرانو جيمي بارتون، والتينور الأوبرالي الرائد بيوتر بيكزالا، والسوبرانو كراسيميرا ستويانوفا، مما يعكس ريادة أبوظبي في إثراء المحتوى الإبداعي محلياً وعالمياً».

في عام 2018، وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مذكرة تعاون مع تياترو ريال، إحدى أهم المؤسسات الثقافية في إسبانيا. وتقرُّ الاتفاقية، التي تم تجديدها هذا العام، بالمبادئ والأهداف ومجالات الاهتمام المشتركة للتعاون بين الجهتين في الفنون المسرحية والإبداع الثقافي.