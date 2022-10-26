«مركز حمدان بن محمد» يشارك في معرض الكتاب القانوني التاسع

شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض الكتاب القانوني التاسع 2022، الذي يقام بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية في المدينة الجامعية بالشارقة، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل. افتتح المعرض وكيل وزارة العدل المهندس عبد الرحمن الحمادي. وتمثلت مشاركة المركز بعرض مجموعة كبيرة من أحدث إصدارات المركز، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق التاريخية، التي تعود إلى حقبات زمنية متفاوتة في تاريخ دولة الإمارات، كما ضمّ الجناح مجموعة من التسجيلات لمجموعة من أهم شعراء الدولة في عدّ القصيد، وشريطًا وثائقيًا مصورًا يبرز مجموعة من الأحداث والمعالم التاريخية والتراثية في الدولة. وأثناء زيارة المهندس الحمادي لجناح المركز، قدمت فاطمة سيف بن حريز، مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، شرحًا عن الدور الكبير الذي يقوم به المركز في حفظ التراث وصون الهوية الوطنية، وعن ذلك قالت بن حريز: المركز حريص على التواجد في كل مناسبة ثقافية أو تراثية، حيث ننتهز الفرصة لتقديم أحدث إصدارات المركز المتواصلة، إن مثل هذه المعارض تتيح لنا الفرصة لعرض أعمال المركز لأكبر عدد ممكن من الجمهور، وخاصة بأن هناك مشاركة خليجية وعربية كبيرة لهذا العام. يذكر أن مجموعة كبيرة من الهيئات والمؤسسات الرسمية المحلية والعربية تشارك في نسخة هذا العام من المعرض مثل وزارة الداخلية، وزارة العدل، أكاديمية شرطة دبي، شرطة أبوظبي، نيابة دبي، المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المعهد العالي للقضاء سلطنة عُمان، وغيرها الكثير.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي