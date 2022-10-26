«دبي للثقافة» تفتح بوابات «القوز الإبداعية» ببرنامج فعاليات ثري

دبي (الاتحاد)

موسم ثقافي ثري تفتح به هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بوابات منطقة القوز الإبداعية، لتحتفي بأصحاب المواهب الإبداعية وتجاربها الثقافية المتفردة التي تقدمها لزوار المنطقة من الإمارات وشتى أنحاء العالم، عبر سلسلة «فعاليات القوز الإبداعية» التي تتضمن مجموعة أنشطة تمتاز بتنوعها. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام «دبي للثقافة» بتعزيز ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية في إمارة دبي، وصولاً لتحقيق رؤيتها في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.

وفي هذا الإطار، قالت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»: «يوافق مشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، في تحويل مدينة دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي»، مضيفة: «يعد هذا المشروع واحداً من أبرز المشاريع التي تصب في إطار التزامات «دبي للثقافة» بترسيخ مكانة دبي على الساحة الثقافية والفنية عالمياً».

وأشارت خوري إلى أن سلسلة الفعاليات المنظمة في «القوز الإبداعية» تسعى إلى تحفيز أصحاب المواهب والشباب على ترجمة رؤاهم وإبداعاتهم على أرض الواقع، والتفاعل مع كافة فئات المجتمع. وتابعت: «عبر هذه الفعاليات تواصل «دبي للثقافة» مشروع تطوير وتفعيل منطقة القوز الإبداعية بخطوات جادة ومدروسة تعكس من خلالها استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2026»، منوهتة إلى أن منطقة القوز الإبداعية تمتاز بامتلاكها مجموعة واسعة من النماذج الإبداعية، والمشاريع المُلهمة التي تساهم في تحقيق أحلام الشباب وأصحاب المواهب، ما يؤكد على تفرد بيئة دبي وملاءمتها للمبدعين في كافة المجالات.



جواهر مخفية

سلسلة الفعاليات في «القوز الإبداعية» تنطلق مساء السبت 29 أكتوبر الجاري، بفعالية «ممر صور القوز» التي يلعب عشاق التصوير بطولتها، حيث تتيح لهم الفعالية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع «جلف فوتو بلس» المضي بجولة واسعة تطوف أرجاء منطقة القوز الإبداعية لاكتشاف أسرارها وجواهرها المخفية من خلال عدساتهم الخاصة. وفي الوقت نفسه، سيكون عشاق الشعر على موعد مع جماليات الكلمة المنطوقة، التي تتجلى روائعها في أمسية «القوز كْوَاد: الكلمة المنطوقة»، حيث ستشهد منافسة عالية بين 5 شعراء في مجال الإلقاء الشعري، وتقام هذه المسابقة تحت إشراف الكاتبة والشاعرة والفنانة الفلبينية دانابيل جوتيريز.

تجارب ورؤى إخراجية عديدة يحملها صناع الأفلام يعبرون فيها عن نظرتهم لقضايا المجتمع، هذه التجارب ستكون حاضرة في فعالية «السينما المتحركة» التي تستضيفها شركة «رو كوفي» Raw Coffee Company في 30 أكتوبر الجاري، تفتح فيها «دبي للثقافة» العيون على روائع السينما، بعرض يستعيد جماليات فيلم «غودزيلا» (1954) للمخرج إيتشيرو هوندا.

في المقابل، حجزت «دبي للثقافة» مساحة واسعة في «القوز الإبداعية» لاستضافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينها من عرض إبداعاتها والتعريف بأفكارها وابتكاراتها ونجاحاتها أمام الجمهور وزوار المنطقة، وتنطلق هذه المبادرة مطلع نوفمبر وتستمر حتى 23 ديسمبر المقبل.



أسلوب خطابة

سيكون زوار «ذا كورتيارد» في القوز، في 12 نوفمبر المقبل، على موعد مع عروض الـ «بيتشاكوتشا»، وهي أسلوب خطابة يسمح بعرض 20 شريحة إلكترونية، يخصص لكل واحدة منها 20 ثانية فقط، ليأتي العرض سريعاً وشيقاً وموجزاً، وأكثر قدرة على طرح موضوعات واسعة في وقت قصير. وبالتزامن مع هذه العروض، تنظم «دبي للثقافة» منصة متخصصة ببيع الصناعات الفنية والإبداعية، تتيح من خلاله لأصحاب المواهب فرصة عرض منتجاتهم الإبداعية والفنية في أجزاء مختلفة من المنطقة.

وضمن برنامج «القوز الإبداعية» تضيء «دبي للثقافة» على مستقبل مسرعات الأعمال، لتشكل الفعالية التي تقام في 24 نوفمبر المقبل، وتعد الفعالية بمثابة مختبر ومنصة تجمع بين الخبراء وأصحاب المواهب لمناقشة التحديات، التي تواجه الشركات الإبداعية الناشئة والفرص المتاحة أمامها، وبالتزامن معها تعود المنصة المتخصصة ببيع الصناعات الفنية والإبداعية مجدداً.



ثقافة الطعام

تجارب متنوعة مستلهمة من ثقافات العالم، يمكن تذوقها بين جنبات «القوز الإبداعية»، التي تفتح أبوابها أمام عشاق الطعام الذين سيكونون خلال فعالية «جولة الطعام في القوز» على موعد مع إبداعات المطابخ، حيث تفتح الفعالية التي تنظم في 26 نوفمبر المقبل، العيون على تنوع وثراء ثقافة الطعام في دبي والإمارات. في المقابل، تحتفي «دبي للثقافة» بكأس العالم على طريقتها الخاصة، عبر تنظيمها لفعالية «القوز كْوَاد: كرة القدم الاستعراضية» التي تطلق الهيئة فيها العنان لعشاق هذه الرياضة لاستعراض مواهبهم مع الكرة المستديرة.

ولتوسيع نطاق التواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار، تنظم الهيئة في 13 ديسمبر المقبل في منطقة «السركال أفنيو» فعالية «القوز سوشيال» التي تمنح المواهب الإبداعية الفرصة لتبادل أفكارهم ورؤاهم، وتوسيع نطاق الابتكار، ومشاركته مع كافة فئات المجتمع.

وفي 17 ديسمبر المقبل، يجدد عشاق الأفلام موعدهم مع فعالية «السينما المتحركة» التي تعرض مجموعة من روائع السينما الكلاسيكية التي تنطلق على وقع الموسيقى التجريبية التي تعزف في أماكن متنوعة من منطقة القوز الإبداعية، وبالتزامن مع عروض السينما، تطل المنصة المتخصصة ببيع الصناعات الفنية والإبداعية مرة أخرى.