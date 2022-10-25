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ثقافة

أنور قرقاش: الإمارات قامت على قيم التسامح والانفتاح الثقافي

قرقاش يلقي كلمته (من المصدر)
26 أكتوبر 2022 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أهمية الفعاليات الثقافية في دولة الإمارات والقيم التي تحملها للمجتمع، وذلك في كلمة ألقاها خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير للقمة الثقافية أبوظبي 2022.
وقال معاليه «في ظل عالم سريع التغير، لا يتوقف الأمر عند حماية الثقافة والقيم التي قامت عليها دولتنا، لكن يجب علينا تبني تلك القيم الثقافية لتكون منارة ترشدنا نحو بر الأمان في ظل التغيرات المتسارعة». وأضاف: «قامت دولة الإمارات على قيم التسامح والانفتاح الفكري والثقافي مع الأفراد والثقافات المختلفة، وهي عوامل تعزز هويتنا الوطنية». وتابع معاليه: «حتى قبل قيام الاتحاد، اتسم مجتمع دولة الإمارات بالتنوع واحتواء الناس من مختلف الثقافات، انطلاقاً من الرغبة الصادقة في تبادل المعرفة، وبما يتيح الاستفادة من الأشخاص الموهوبين، ويعطي قيمة أكبر للقواسم المشتركة. وتناقلت الأجيال على مدى أكثر من 50 عاماً روح الانفتاح والقدرة على تعزيز تراثنا الثقافي، وكذلك الاطلاع على الثقافات خارج الحدود».
وسلط معاليه الضوء على أهمية الثقافة باعتبارها انعكاساً لهويتنا الوطنية، مؤكداً ضرورة أن تواصل دولة الإمارات سعيها نحو تقديم هويتها الثقافية الغنية للعالم، والترويج لها.

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