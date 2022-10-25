بدور القاسمي تشيد بنجاح «الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر»

فرانكفورت (الاتحاد)

أشادت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، بنجاح «الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر» الذي أطلقه «الاتحاد الدولي للناشرين» بالتعاون مع «دبي العطاء»، المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والذي قدّم منحاً استثمارية قدرها 800 ألف دولار أميركي، في استمرار الحصول على التعليم، والوصول إلى الكتاب، وإعادة إحياء المكتبات، من أجل مستقبل أفضل للقارة الأفريقية.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الشيخة بدور القاسمي في ندوة «ضوء على أفريقيا»، التي أقيمت خلال فعاليات «معرض فرانكفورت الدولي للكتاب» 2022، بحضور يورغن بوس، الرئيس المدير التنفيذي للمعرض، حيث تضمن برنامج الندوة عدة جلسات حوارية بمشاركة نخبة من المتحدثين من القارة الأفريقية والعالم.

وركزت جلسات الندوة على التحديات الرئيسة التي تواجهها منظومة النشر الأفريقية مع توجهها نحو التعليم «عن بُعد» خلال انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى استعراض الجهود القائمة للارتقاء بالمكتبات وتعزيز دورها في تثقيف المجتمعات، ومناقشة أهمية النشر الميسَّر للقارة الأفريقية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «يتماشى شعار الدورة الحالية من معرض فرانكفورت: ترجمة، نقل، تحويل: الكلمات تربط العوالم، مع روح الإلهام الذي تبثه أفريقيا في نفوس العاملين بصناعة الكتاب، والدعم الذي قدمه الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر، لمساعدة الناشرين الأفريقيين على ترجمة ونقل ثقافتهم للأجيال القادمة، وتعزيز مستقبل قارتهم».

وأكدت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين أن الاتحاد قدم منحاً مالية للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 126 عاماً عن طريق الصندوق، وأثبت نجاح برنامج المنح فاعلية الاستثمارات التي دعمها، مضيفة أن أهمية الصندوق لا تقتصر على الدعم المالي الذي قدمه للمؤسسات والمشاريع التي ساعدها فحسب، وإنما على الطاقات التي ولّدها، والآمال التي ألهمها، والحماس الذي غرسه في مئات المتقدمين من مختلف الدول الأفريقية.

وتضمن برنامج ندوة «ضوء على أفريقيا» جناحاً جماعياً للصندوق الأفريقي للابتكار في النشر، والذي عرّف جمهور «معرض فرانكفورت الدولي للكتاب»، وزواره من جميع أنحاء العالم، على أعمال الفائزين بالمنح من المبتكرين المؤثرين في مجال النشر الأفريقي الذين ركزوا على تحفيز القراء الجدد من خلال الأعمال والسرديات المحلية، وتحديث المكتبات، والاستفادة من التكنولوجيا للوصول إلى القراء الشباب المثقفين رقمياً.

وسلّطت الشيخة بدور القاسمي في كلمتها الضوء على أهمية التعاون الدولي بين أسواق قارات العالم، مؤكدة أن التضامن والعمل مع بعضنا بعضاً هو السبيل الوحيد للتقدم، وبشكل خاص في مرحلة ما بعد كورونا للحد من تداعيات الجائحة العالمية على قطاع النشر، والقطاعات الأخرى المرتبطة به، وفي مقدمتها التعليم.

وهنأت الشيخة بدور القاسمي الفائزين بمنح الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر الحاضرين بالندوة، مشيرة إلى أن مشاريعهم أحدثت أثراً إيجابياً ملموساً على حياة القراء الشباب في جميع أرجاء أفريقيا، وفي الوقت ذاته، جعلت من النشر والقراءة محركاً للنمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

ومنذ عام 2019، استفاد 12 مشروعاً في 13 دولة أفريقية من المنح السنوية التي يقدمها الصندوق، والذي أسهم أيضاً في تمويل مبادرتين على مستوى القارة، وساعد على بناء وترميم عدة مكتبات في كينيا وتنزانيا وزمبابوي، كما مول الصندوق خلال العام الجاري مشاريع تركز على النشر الميسَّر لتعزيز الأعمال المخصصة للقراء المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية في أفريقيا.

وبفضل منح الصندوق، تمكنت 400 فتاة ممن لا يستطعن الوصول إلى المصادر التعليمية من الحصول على التعليم الذي يزودهن بالمعارف والمهارات، بالإضافة إلى توفير المحتوى الإلكتروني والرقمي للأطفال، ودعم التعليم والقراءة خارج الصفوف المدرسية، وتعزيز ترجمة الكتب إلى اللغات المحلية الأفريقية.