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ثقافة

بدور القاسمي تترأس النقاش العالمي حول مستقبل صناعة النشر في «فرانكفورت للكتاب»

بدور القاسمي خلال مشاركتها في الجلسة (من المصدر)
25 أكتوبر 2022 03:16

فرانكفورت (الاتحاد)

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اختتمت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أسبوعاً من النقاشات المثمرة والحوارات الثقافية خلال حضورها ومشاركتها في فعاليات الدورة ال 74 ل«معرض فرانكفورت الدولي للكتاب» 2022، التي تقام للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام على أرض الواقع بالكامل، بعد أن تم تنظيم دورة العام الماضي بشكل هجين (واقعي وافتراضي) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وحضرت الشيخة بدور القاسمي حفل افتتاح الحدث الثقافي الذي أقيم على مدار خمسة أيام، وترأست عدداً من النقاشات العالمية مع قادة الفكر وخبراء صناعة النشر، حول الخطوات العملية اللازمة لبناء مستقبل ناجح ومستدام لصناعة النشر.
وشاركت رئيسة الاتحاد للناشرين في جلسة نقاشية بعنوان «كيف تخدم البيانات صناعة النشر؟» نظمها «معرض فرانكفورت الدولي للكتاب» بالتعاون مع «المنظمة العالمية للملكية الفكرية»، حيث سلّطت الشيخة بدور القاسمي الضوء على النتائج الرئيسة لتحليل البيانات التي جمعها «الاتحاد الدولي للناشرين» من تقرير أعدته المنظمة حول «صناعة النشر العالمية».
واستعرضت الشيخة بدور القاسمي ثلاثة مسارات أمام قطاع النشر العالمي من أجل تعزيز فرص تعافيه وتطوره، مشيرة إلى أنها تتلّخص في: الاستدامة، والحاجة الملّحة إلى معالجة الفوارق في تعافي أسواق الدول النامية خلال مرحلة كورونا وما بعدها، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي والتسريع اللازم لهذه العملية لضمان ازدهار صناعة النشر في تلك الدول.
وأوضحت الشيخة بدور القاسمي أن الأحداث التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية أجبرت الناشرين على تبني الحد الأدنى من عملية التحول الرقمي للوصول إلى الأسواق وتعزيز الفرص التي نجمت عن ازدياد الطلب على النشر الرقمي والتسوّق الإلكتروني.
حلول مستدامة
أكدت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين أن العاملين في قطاع النشر لم يستفيدوا بشكل كامل من عملية التحوّل الرقمي، وأن النقص في جمع البيانات شكّل نقطة ضعف رئيسة أعاقت حشد الدعم الحكومي والتخطيط المشترك لتنسيق تطوير الصناعة، لافتة إلى أن استخدام البيانات يساعد صناعة النشر على دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وتحدثت الشيخة بدور القاسمي في «قمة الاستدامة» التي نظمها «الاتحاد الدولي للناشرين» خلال فعاليات المعرض، ووجهت دعوة للعاملين في قطاع النشر للتركيز على إيجاد حلول مستدامة للجميع، مسلّطة الضوء على القضايا البيئيّة والتحديات التي واجهت العالم.
وأكدت استمرار الدعم الذي يقدمه الاتحاد من خلال العمل على إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه صناعة النشر، وتحدثت عن «وثيقة تسريع النشر العالمي 2030»، المشروع المشترك بين «الاتحاد الدولي للناشرين»، و«اتحاد الناشرين الأوروبيين»، التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتقديم الدعم واختبار الأفكار والمراحل الأولى للمشاريع التي تتناول الاستدامة وإحداث التغيير الإيجابي في قطاع النشر.
وعلى هامش معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، شهدت الشيخة بدور القاسمي حفل الإعلان عن القائمة القصيرة للدورة الأولى من «جائزة الشارقة لحقوق النشر» التي تقدمها «هيئة الشارقة للكتاب» للاحتفاء بخبراء صناعة النشر، وجهودهم وإنجازاتهم.
وتم تكريم الشيخة بدور القاسمي من قبل «اتحاد الناشرين العرب» خلال فعالية خاصة بالمعرض تقديراً لشغفها والتزامها بدعم صناعة النشر خلال ترأسها للاتحاد الدولي للناشرين، كما حظيت الشيخة بدور بتقدير زملائها الأوروبيين، الذين قدموا لها شهادة تقدير من جمعية الناشرين وبائعي الكتب اليونانيين، امتناناً لإسهاماتها في صناعة النشر، وحرصها على دعم الناشرين والتضامن معهم.

بدور القاسمي
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
التحول الرقمي
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