«أبوظبي للغة العربية» يوقع مذكرة تعاون مع معهد لايبنتز للتاريخ الأوروبي

فرانكفورت (الاتحاد)

وقع مركز أبوظبي للغة العربية مذكرة تعاون مع «معهد لايبنتز للتاريخ الأوروبي»، وهو معهد أبحاث مستقل وعضو في جمعية لايبنتز، المنظمة العلمية والبحثية الألمانية الرائدة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2022.

ووقع مذكرة التعاون كل من الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والبروفيسور الدكتوريوهانيس باولمان، مدير معهد لايبنتز للتاريخ الأوروبي، بحضور عدد من موظفي المركز وحشد من المهتمين.

وتندرج مذكرة التعاون ضمن مساعي المركز إلى تعزيز علاقات التعاون مع الجهات الثقافية والعلمية المختلفة من جميع أنحاء العالم، كما وتهدف إلى إيجاد فهم أوسع للعلاقات الثقافية العربية الأوروبية في أبعادها التاريخية وأهميتها المعاصرة، حيث ستعمل الجمعية العريقة على دعم الجهود المشتركة لنشر مشاريع بحثية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتبادل العلمي وتنظيم الفعاليات الثقافية المتنوعة بين الجانبين.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «نفخر بعلاقة التعاون مع معهد لايبنيز للتاريخ الأوروبي الجهة العلمية الرائدة، والتي ستدعم تحقيق استراتيجيات المركز للمساهمة في تطوير المجالات العلمية والإبداعية والنهوض بها، وتعزيز الحركة البحثية لما لها من دور كبير في دعم النتاج الثقافي ككل، وتوفير البيانات والمعلومات المعتمدة والموثوقة، وإيجاد فهم أعمق للمسارات المختلفة، والتبادل المعرفي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين المركز والمعهد».

شراكة مثمرة

بدوره، قال البروفيسور الدكتور يوهانيس باولمان، مدير معهد لايبنتز للتاريخ الأوروبي:«يشكل توقيع مذكرة التفاهم مع مركز أبوظبي للغة العربية فرصة مهمة لتوسيع شبكة علاقات المعهد مع شركائه الاستراتيجيين، وتعزيز جهوده في الأبحاث التي يقوم بها حول التاريخ الحديث لأوروبا وعلاقاتها مع دول العالم، والتي تعد العلاقات الثقافية العربية - الأوربية أحد أكثر العلاقات تأثيراً في التطورات التي شهدتها دول أوروبا عبر التاريخ، ومن هنا تكتسب الشراكة مع المركز أهمية كبيرة لتسهيل فهم أوسع لأبعاد هذه العلاقات التاريخية وإبراز أهميتها في الوقت الحالي».

وأضاف البروفيسور باولمان: «الحركة المعرفية والثقافية في إمارة أبوظبي تشهد تطوراً كبيراً، ومن خلال زيارتي لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الماضية، تعرفت عن قرب على المستوى المميز من الأنشطة والفعاليات التي تضمنها المعرض، وإننا نتطلع إلى التعاون لإطلاق أنشطة أدبية وأكاديمية مشتركة بين ألمانيا وإمارة أبوظبي، والتأسيس لبناء شراكة مثمرة تسهم في تعزيز التبادل الثقافي والعلمي على المديين القريب والبعيد».وبموجب مذكرة التعاون سيتم العمل على تنسيق الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين الطرفين في دعم جهود تطوير العلاقات الثقافية العربية الأوروبية، والإشراف وتقديم الاستشارة وتنظيم الفعاليات والأنشطة والندوات والمؤتمرات وورش العمل في المشاريع المشتركة في الترجمة واللغة، بجانب تنظيم التدريب الأكاديمي، وأنشطة التعارف لطلاب الدراسات العليا والباحثين المهنيين.

كذلك، سيشارك الطرفان في المؤتمرات والفعاليات العلمية والثقافية ومعارض الكُتب والجوائز التي ينظمها المركز، والمساهمة في التبادل العلمي بين الطرفين بما يخدم توجهاتهما واستراتيجيتهما، وسيحرصان على التبادل المستمر للمعلومات والبيانات والإحصاءات والمنشورات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.