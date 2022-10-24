المبارك وفرانك جيري يناقشان أثر الهندسة المعمارية على المجتمعات

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

جمعت جلسة حوارية في ثاني أيام القمة الثقافية أبوظبي 2022 المقامة حالياً في منارة السعديات، كلاً من معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والمهندس المعماري العالمي فرانك جيري، لبحث أثر الهندسة المعمارية على المجتمعات، ومناقشة الدافع الذي يقف وراء استمرار جيري بالعطاء في عقده التاسع.

وحول مواصلة عمله، قال جيري: «ثمة بهجة ترافق عملية بناء مساحات ومواقع تصبح لاحقاً مصدر إلهام للناس، وأماكن لسكنهم وعملهم. نساهم جميعاً بكل ما بوسعنا في المجتمعات، وبالنهاية نحن متساوون. أنا لا أحمل توقعات بخصوص المستقبل، ولكني على يقين بأن بناية ما قادرة على خلق تفاعل وتقارب بين الناس، وهذا بحد ذاته أمر مهم».

ويعد فرانك جيري، المهندس المسؤول عن أشهر المشاريع المعمارية في عصرنا الحديث، هو المصمم المعماري لمتحف جوجنهايم أبوظبي، واحد من عدة متاحف قيد الإنشاء حالياً في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات.

وفي حديثه حول كيف يتميز المتحف عن غيره من المرافق، قال معالي محمد خليفة المبارك: «عندما بدأنا التفكير بإنشاء متحف جوجنهايم أبوظبي، وقبل ذلك، طالما فكرنا في إنشاء موقع يجمع الناس ويمكنهم من التعلم والاطلاع في بيئة جديدة تراعي متطلبات ورسائل الفن في القرن الحادي والعشرين، لخلق تجارب فريدة وليس مجرد لوحات معلقة على الجدران».

وأضاف: «إنه أفضل وقت بالنسبة لنا لتسليط الضوء على الفنون التي تم تجاهلها في السابق، وكذلك تسليط الضوء على الفنون في أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، والعالم أجمع، ومنح مساحات متساوية للعرض للفنانين والفنانات من جميع أنحاء العالم، هذا ما يميز متحف جوجنهايم أبوظبي».

وقدم جيري نصيحة للجيل الصاعد من خلال رده على أسئلة الجمهور، حيث قال: «من المهم أن تمثل نفسك، وأن لا تحاول تقليد أشخاص آخرين، الأمر بحاجة إلى بعض الوقت للوصول إلى هدفك، لكنك في النهاية ستصل».