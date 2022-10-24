شباب وزاور للقمة: بانوراما شاملة عن الثقافة والإبداع

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أكد عدد من الشباب زوار القمة الثقافية- أبوظبي 2022، أنها أصبحت منصة التقاء للثقافات والحوارات، تستقي منه العقول بإبداعية الأفكار المُلهمة من أجل إيجاد حلول عملية للتحديات الراهنة، بهدف تحقيق تقدم وازدهار المجتمعات الإنسانية، حيث تستقطب القمة نخبة من المفكرين والمعنيين بالشأن الثقافي حول العالم.

ويقول إبراهيم غاير الحربي: «هذه الزيارة الأولى بالنسبة لي للقمة الثقافية، ولكن في الحقيقة استمتعت كثيراً لما رأيته وسمعته من حوارات ونقاشات ثقافية عميقة ستساهم في تغيير العديد من المفاهيم لدي، كونها جاءت من شخصيات بارزة فكرياً، وبمثل هؤلاء تتقدم الثقافة وترتقي وتنهض». مضيفاً: كم نحن اليوم بحاجة لمثل هذه الجلسات التي تجعلنا أمام قادة في الفكر والرأي، ما يجعلنا أكثر وعياً وإدراكاً لمفهوم الثقافة ودورها في تطوير المجتمعات، وترسيخ مبدأ تقبل الآخر.

وتابع الحربي: هذا الزخم الفكري والتواجد الكبير من المشاركين يعطينا نظرة بانورامية شاملة عن الثقافة وآخر مستجداتها وتطوراتها في المنطقة وما وصلت إليه مؤخراً، مشيراً إلى أن الثقافة من أهم أركان الحياة، وأحد أعمدة التطور البشري.

ركيزة أساسية

ويقول محمد علي، رئيس نادي التنوع الثقافي والتسامح بجامعة خليفة، إن القمة الثقافية أبوظبي تخدم التطور الإنساني، وتضفي على الحياة توجهات أكثر إيجابية، وتساهم في ارتقاء المجتمعات، وتنهض بها إلى واقع أكثر سعادة واستقراراً، إذ إن الثقافة ركيزة أساسية من ركائز النهوض في مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن القمة الثقافية تجعلنا نعمل ضمن إطار واحد مشترك، ومضمون إنساني جامع وشامل، يرسخ أسس التعاون المشترك.ومن جانبه، يقول الطالب راشد آل علي، من جامعة خليفة: القمة الثقافية بما تحتويه من تنوع في الأنشطة والفعاليات والجلسات الحوارية تضعنا أمام لحظات ممتعة، وساعات نقضيها فيما يخدم ذواتنا ويصقل مهاراتنا التفكيرية لأن نمعن في النظر نحو ثقافة متواصلة ومنفتحة على الآخر، بحيث نتشارك جميعاً في بناء مستقبل أفضل. ويثمن راشد آل علي الجهود المبذولة من قبل القائمين على القمة من تنظيم وتنسيق مبهر، وتفاعل رائع من قبل المعنيين بالاهتمام بزوار القمة، وإجابتهم عن كافة الاستفسارات بسلاسة وصدرٍ رحب.

إبداع وتنوع

من جهته يؤكد الطالب أحمد المصعبي، رئيس مجلس الطلبة في جامعة خليفة، أن هذا الحضور الثقافي المبهر، ليس غريباً على إمارة أبوظبي كونها العاصمة الحاضنة للثقافات حول العالم، وهي التي تتطلع دائماً إلى الريادة في الإبداع الثقافي والتنوع الفكري، فهذه القمة ضمن الإنجازات التي حققتها أبوظبي في دعم الثقافة والمبدعين، وفتح الآفاق واسعة لكل مفكر لكي يشارك بأعماله وأفكاره بما يصب في خدمة الإنسانية.

وبدوره، يوضح الطالب مبارك عبدالباري من جامعة خليفة أيضاً، أن تواجده في القمة الثقافية- أبوظبي أفاده بمعلومات كان بحاجة إليها، ويضيف: خلال زيارتي مع زملائي الطلبة ومتابعة فعاليات القمة، تلقينا دروساً عملية ومفاهيم استثنائية من رواد الفكر والقادة المُلهمين في المجال الثقافي، حيث إن القمة سهلت علينا اللقاء بشخصيات يصعب علينا التحدث معها خارج هذه القمة، ما جعلنا نقترب منهم عن كثب ونأخذ ما نستفيد منه ونستطيع تطبيقه في حياتنا اليومية.

محاور متعددة

ويشير عبدالرحمن الجنيد إلى أن القمة الثقافية تميزت بمحاور جلساتها وأبدعت في الاختيار، مثل: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الثقافة، الإرشاد الفني لأجل الأثر، النظام البيئي الثقافي والإبداعي، أصحاب الهمم ومحفزاتهم الإبداعية، والعديد من المحاور التي تناولتها القمة، التي تجعل الزائر يلتمس جوهر الرسائل الإيجابية البناءة التي تساهم في بناء شخصيته وصقل مهاراته، مضيفاً: لا شيء يترك أثراً في النفس سوى الطرح الذي يكون قريباً من القلب، فحين تكون المحاضرات والجلسات الحوارية قريبة جداً من اهتمامات الحضور، يستفيدون منها استفادة كبيرة.

وكذلك يقول سيف الدين عيد إن العاصمة أبوظبي تزخر بقممٍ وفعاليات لا حصر لها، وعندما يكون العنوان «القمة الثقافية» فهذا يؤكد على دورها المهم والبارز في المجال الثقافي والفكري على مستوى العالم. ويعرب سيف الدين عيد عن سعادته بما رآه في القمة الثقافية في دورتها الخامسة من تطور لافت وواضح وهذا دليل على التميز والابتكار في الطرح والمضمون، والتجديد دائماً لا يأتي إلا بحضور الأفكار الإبداعية المُلهمة.