«آخر خبر».. الزهايمر محاولة لتجاوز عطب الفقد الإنساني

نوف الموسى (دبي)

«إنها تجربتي الأولى في المسرح»، قالها سمير البلوشي، مخرج مسرحية «آخر خبر» للمؤلف أحمد الماجد، والتابعة لمسرح زايد للمواهب والشباب، ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب 13، وذلك في الندوة التطبيقية التي تلت العرض المسرحي، والهادفة لمناقشة تفاصيل العرض وأثره على المتلقي، وعادةً ما يوضح الشباب من خلال هذه الجملة، تجاوزهم لهيبة العرض الحيّ الأول، ولكنها أيضاً تحمل بين طياتها إشارات ضمنية عديدة، أبرزها أن التجربة الإخراجية الأولى عادةً ما تكون محطة اكتشاف لافته للممثلين الجدد، كون المخرج الناشئ سيتيح أكبر فرصة ممكنة للوجوه الجديدة، حيث يتوازى حضورهم جميعاً مع رغبتهم في بناء تجربة إبداعية أولية تفتح لهم أفق الفضاءات المسرحية، والبحث عن إمكانية الاستمرار من خلال الممارسة المعرفية المستدامة، ولا يمكن ذلك دونما فعل مسرحي واضح وصريح، يتطور بناءً على التفاعل الجماهيري اللحظي، ويأتي الممثل الشاب منصور المطروشي، ضمن مسرحية «آخر خبر»، أحد الوجوه الشابة، بطاقته اللافتة على المسرح ليعيد طرح السؤال حول كيفية إدارة المبدعين الجدد ما بعد العروض الأولى، خاصةً أن منصور كان يحتاج إلى تجويد أكبر لتجربته الأدائية، وفهم أعمق لآلية حركة الجسد على الخشبة، ورغم ذلك استطاع الممثل الشاب أن يمتع جمهور العرض منذ لحظة دخوله، ويرفع الإيقاع قليلاً، بعد أن تَسمَّر العرض مكانه، وفق رتم واحد، انشغل فيه الممثلون بتأدية أدوارهم، وانفصال حسهم عن المتلقي، وهو أمر يحدث غالباً في عروض التجربة الإخراجية الأولى، كون «إدارة الممثل» تحتاج إلى خبرة وممارسة نوعية وتراكمية.

أوهام متتالية

تدور أحداث قصة العرض المسرحي، حول زوجة طاعنة في السن، قدمت الشخصية الممثلة إيناس عزت التي أخفت موت ابن زوجها المدعو «سيف» من خلال أن تجعل ابن أخيها، يؤدي دور الابن «سيف»، وهي بذلك بحسب اعتقادها تحمي زوجها من أثر الفقد، خاصةً بعد إصابة الأب، قدم الدور يعقوب الياسي، بمرض الزهايمر، فقد كانت الزوجة كمن يتلاعب بالذاكرة عبر الزمن، ورغم أبعاد الرمزية التي يطرحها مفهوم «الزهايمر»، إلا أن المُدهش فعلياً في القصة كيف أن شخصية «سيف» المزيفة، استطاعت وبشكل ما أن تبني عوالم من حولها، مثل علاقته بابن الجيران، قدم الدور الممثل خميس اليماحي الذي كان يغار منه ويحقد عليه، نتاج المقارنات التي كان يمارسها الآباء بأن سيف أفضل منه، والفتاة التي أحبته، قدمت الدور الممثلة أمل حسن، التي رفض الأب أن يتزوجها، مفضلاً عليها ابنة عم «سيف»، وكذلك صديقه المقرب، قدم الدور منصور المطروشي، الذي كان ينوي الزواج هو بابنة عم «سيف»، ومنه نتخيل كيف أن كل هذا يحدث، وبمفارقات زمنية مختلفة، بينما «سيف» الحقيقي مُتوفى، أيّ أن الحكايات نسجت نفسها من أوهام متتالية، ولكن السؤال الجوهري: ما هو جوهر الحقيقة في الحكاية، هل الشخصيات احتاجت «سيف» لتعلن بقاءها، أم أن «سيف» يحتاجها ليبقى في الذاكرة؟!

قابلية التأويل

«النسيان».. لا يُلغي الحدث، وإنما يجعله في تراتيب مختلفة في الذاكرة، هو بمثابة صدمات صغيرة تخفيّ نفسها بين عتبات المواقف الجديدة منتظرة تزامناً زمنياً معيناً، لإعادة الاتصال مجدداً لإيقاظ جذر الحدث الأول، وبالتالي كمن ينعش الذاكرة، ويعيد ترتيب الأحداث فيها، ما يحصل في «الزهايمر» أن الخلل يحدث في حالة الاتصال تلك، ما بين ما حدث (ماضي) وما يحدث (الآن)، وبالتالي فإن فقدان عملية الربط تسبب عطباً جزئياً في إمكانية التجاوز، والانتقال لعملية ربط جديدة لما سيحدث (مستقبلاً). فعلياً لا يمكن الجزم إذا ما كان قد سعى الكاتب أحمد الماجد لفك هذه المعضلة الصعبة في التجربة الإنسانية، والتي احتاجت الكثير من المعالجة الفكرية والبصرية من قبل المخرج سمير البلوشي، إلا أن فكرة النص، تبقى جماليتها في أنها قابلة للتأويل والبحث والتفكر.