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ثقافة

بحضور نورة الكعبي.. المبارك يفتتح الدورة الخامسة للقمة الثقافية أبوظبي 2022

بحضور نورة الكعبي.. المبارك يفتتح الدورة الخامسة للقمة الثقافية أبوظبي 2022
24 أكتوبر 2022 02:54

سعد عبدالراضي (أبوظبي)

بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وتحت شعار «الثقافة أسلوب حياة»، افتتح معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدورة الخامسة للقمة الثقافية أبوظبي 2022 بمنارة السعديات، أمس، وسط مشاركات عالمية كبيرة، حيث يشارك في القمة التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، رؤساء دول سابقون، إضافة إلى أكثر من 180 متحدثاً من أبرز القادة والخبراء والمتخصصين في الفن والثقافة والسياسة والإعلام والتكنولوجيا، وذلك لمدة ثلاثة أيام متواصلة من خلال فعاليات وندوات ولقاءات نوعية، حيث يناقشون ويتدارسون القضايا المعاصرة، وكذلك التحديات الملحة التي تدفع إلى التطوير في مجالات الصناعات الإبداعية والثقافية، وكذلك القطاعات الثقافية في العالم.

كما يشمل جدول أعمال القمة تناول مفهوم تبني الثقافة باعتبارها تجربة حية خاصة بعد التغيرات الكبيرة التي سببتها جائحة كورونا، وتناولت القمة في يومها الأول محور «النظم الثقافية الحية».

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وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي، في كلمته الافتتاحية: «نرحب بجميع الأفراد والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم في القمة الثقافية أبوظبي»، مؤكداً أن «دولة الإمارات العربية المتحدة تجمع بين الناس منذ آلاف السنين، وتمثل جسراً بين الشرق والغرب، ومكاناً تعلمنا فيه أن نفهم بعضنا بعضاً، ونتواصل مع بعضنا بعضاً، والأهم من ذلك، أن نحترم بعضنا بعضاً».

وأضاف: «كلي ثقة بأنني سأتعلم شيئاً عن ثقافتكم مثلما ستتعلمون شيئاً عن ثقافتي». 
ولفت المبارك في كلمته إلى أن جائحة كورونا أكدت على قوة وتأثير الثقافة في حياة الشعوب، وأن للتجمعات والملتقيات الثقافية كالقمة الثقافية في أبوظبي أهمية كبيرة، مضيفاً: «تعتبر الثقافة انعكاساً لما نحن عليه، وليس ما نقوم بفعله فقط.

وإن تجمعنا هنا اليوم في القمة يذكرنا بمدى قوتنا المشتركة وضرورة سماع كل صوت، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه في هذا العالم. وقال: سواء كنتم في أفريقيا أو جنوب شرق آسيا أو أميركا الجنوبية أو أميركا الشمالية، كونوا على ثقة بأن هنالك رابطاً يجمعنا يتمثل في تأكيدنا على أهمية الثقافة وحبنا لها».

نورة الكعبي
القمة الثقافية
أبوظبي
محمد خليفة المبارك
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