ناقشتها الجلسة الافتتاحية للقمة الثقافية.. في مواجهة الجائحة.. ثقافات مشتركة ومجتمعات مرنة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

انعقدت الجلسة الافتتاحية في القمة الثقافية بمنارة السعديات، أمس تحت عنوان: «دور الثقافة في بناء مجتمعات مرنة ومشتركة»، وأدار فيها الحوار معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وتحدث فيها كل من داليا غريبوسكاتي، رئيسة ليتوانيا السابقة (2009-2019)، وإيفو يوسيبوفيتش، رئيس كرواتيا السابق (2010-2015)، وجويس باندا رئيسة ملاوي السابقة (2012-2014).

وأكد معالي أنور نسيبة أن ضيوفنا ساهموا في تعزيز ثقافة المرونة. وسنتعرف منهم على الظروف والدروس المستفادة من الجائحة. وعن التدابير والإجراءات والقطاعات، تحدثت رئيسة ملاوي السابقة عن التحديات التي عاناها الجميع خلال فترة الجائحة، قائلة: «إن التحديات التي نتحدث عنها فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 هي تحديات حقيقية. سمعنا لوقت طويل بأن أفريقيا لم تتأثر بتلك الشدة مقارنة بغيرها لأننا كنا ننظر إلى الإحصائيات فقط، لكنني أود أن أطلب من الناس أن ينظروا إلى أنظمتنا الصحية ونظامنا التعليمي واقتصاداتنا الهشة. عندما ضربتنا الجائحة، خسرنا الكثير».. وأضافت أنه كان لديها إيمان قوي بأن على المجتمع الدولي أن ينهض، كما أن على البنك الدولي أيضاً أن يزيد المساعدات، وعلينا أن نخطط معاً لتحسين أداء ومخرجات قطاع التعليم.

ورداً على سؤال مدير الجلسة: كيف يمكن أن تعمل الدبلوماسية الثقافية من خلال تعزيز دور وحضور التقاليد والفنون والأنشطة الثقافية، قالت: لقد شهدنا ثورة رقمية في العمل الثقافي، وأصبحت لجميع الأنشطة الثقافية منصات اتصال افتراضي، وبذلك تكون الجائحة تكشّفت أيضاً عن بعض مخرجات التكيّف الإيجابية. ولذا أكد الجميع أنه كانت هناك إدارة إنسانية جامعة، وإن كانت كل دولة تتخذ إجراءات وتدابير تتناسب مع ظروفها وبيئتها.

تريفور نواه: مشترك إنساني

ومن جانبه، شارك الفنان تريفور نواه، الحائز جائزة إيمي، وتحدث عن نظرته لمفهوم الثقافة، بشكل عام، فقال: إن الثقافة موجودة ومشترك إنساني يتخطى كل الحدود الآن، وهذا يتجلى اليوم أمامنا في المنتديات الثقافية الدولية الكبرى كهذه القمة، فأن يأتي كل هؤلاء المشاركين إلى هذا المكان ونتواصل ونتحاور في سياق من التعاون على استشراف المستقبل، فهذه ثقافة. وتابع قائلاً: إن أمي ربتني وقالت لي «حاول أن تتبع شغفك في الحياة». والحال أن كثيرين يتبعون شغفهم. وعن قضايا تثمين الهوية، استطرد: كنا نتساءل في دول أفريقيا: ما هي هويتنا؟ إن هويتك تخبرك عن نفسها، ضمناً، من خلال التراث والبيئة. ويمكن أن تطور نفسك أيضاً، وتأثرك بالماضي هو جزء من شخصيتك.

وأكد الفنان أيضاً أهمية التعليم قائلاً: الحياة توازن في الحريات والالتزامات، ولا بد أن تكون هناك مرونة وفعالية، وإلا تصبح الأمور فوضى، مبيناً أن لكل دولة ثقافتها المختلفة عن غيرها، ولكن في النهاية تجتمع هذه الثقافات كلها على الجمال والفنون والمسرح، وغيرها.

زكي نسيبة لـ«الاتحاد»: قمة ثقافية عالمية جامعة

قال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: نحن اليوم نحضر حدثاً من أهم الفعاليات الثقافية والفكرية في منطقة الخليج العربي، لأنها قمة ثقافية جمعت عدداً كبيراً من رؤساء الدول السابقين والمسؤولين ورجال الثقافة والفنون، للتحدث عن الحالة الثقافية في العالم وخاصة في مرحلة ما بعد الجائحة.

وأضاف نسيبة أن القمة الثقافية تنطلق حضورياً هذا العام في منارة السعديات بدلاً من اللقاءات والاجتماعات الافتراضية عن بُعد التي كانت تقام سابقاً لظروف الجائحة، متمنياً للقمة أن تستمر بهذا النجاح المبهر الذي شهدتـه خلال الدورات السابقة.