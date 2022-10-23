مشاركون وزوار لـ«القمة الثقافية»: فعاليات فكرية تثري الحراك الثقافي

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أكد عدد من زوار القمة الثقافية أبوظبي 2022 أهمية فعاليات القمة وما تقدمه للمشهد الثقافي المحلي والدولي، حيث تُعد القمة في دورتها الخامسة نقلة نوعية تساهم في إثراء المعرفة وإبراز الدور الثقافي المُلهم.

وقال الكاتب عمر البوسعيدي: ما يميز القمة الثقافية أنها تستقطب الخبراء والمثقفين وأصحاب القرار والرأي، وتجعلهم يتبادلون الأفكار بحضور إبداعي وصياغة فكرية متجددة تنقل الثقافة إلى عوالم مشرقة، ومعالم تستشرف الرؤية الثقافية المتجددة لتواكب المرحلة المقبلة بجدارة، لافتاً إلى أن هذا الزخم والحضور الذي يزخر بالفكر والتطلعات الثقافية يجعل القمة منتدى التقاء ومحوراً ثقافياً أساسياً يستند على أسس ومفاهيم أكثر تألقاً ورونقاً في فضاء الفكر.

وقال خليفة بن سليمان الزيدي، من جامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان: إن القمة الثقافية في أبوظبي ترسم خريطة الثقافة برؤى ومقاربات علمية وفكرية رصينة، وتضع الثقافة أولوية من أولويات التقدم والارتقاء، وما يأتي من حوارات ونقاشات وندوات يرسخ مدى أهمية الثقافة، ودورها، والقيمة التي تقدمها للفكر والإبداع، مؤكداً أن هذه الدورة الخامسة من القمة الثقافية جاءت في وقتها، وتعد تأكيداً لما تستطيع الثقافة تقديمه لاستدامة قوة زخم الإبداع الفكري والمعرفي على صعيد عالمي.

ومن جانبها، أوضحت الطالبة فاطمة محمد من جامعة خليفة- أبوظبي، أن القمة الثقافية تطرح قضايا مهمة لمواجهة التحديات وقراءة الفرص التي تهم الحراك الثقافي، وكذلك طرح أهم الحلول البناءة التي تخدم الحقل الثقافي والعاملين فيه، مضيفة: إن القمة الثقافية تعد، دون شك، إضافة نوعية وترسم رؤى استشرافية لمستقبل ثقافي مشرق.

وأشارت الطالبة صفية علي، من جامعة خليفة- أبوظبي، إلى أن القمة تزخر بتنوع الأفكار والآراء والحوارات التي تخدم الشأن الثقافي، وتساهم في تعزيز المسيرة الإبداعية بالاحتفاء بالمثقفين والمفكرين الذين يملكون الرؤية الثقافية بصورة أوسع، وتساهم في بحث ومقاربة قضايا الفكر والفن والإعلام برؤى متميزة وفريدة، موضحة أن القمة منتدى ثقافي كبير يجمع أبرز العقول والأفكار تحت سقفٍ واحد، لإيجاد أنسب الحلول التي تساهم في الارتقاء بالحقل الثقافي محلياً وإقليمياً ودولياً.

وبدورها، بيّنت الطالبة جواهر الشحي، من جامعة خليفة- أبوظبي، أن القمة الثقافية منتدى سنوي استثنائي يجمع الشخصيات التي تُعد فعلاً إضافة مهمة للثقافة، لافتة إلى أن مثل هذه الفعاليات تبرز الدور الحقيقي المعزز والمحفز للإبداع.

وتحدثت مريم العبيدلي من جامعة خليفة- أبوظبي: إننا بحاجة إلى مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تساهم في دعم الحراك الثقافي ونقل الأفكار الأكثر إيجاباً، ما يسهم في ترسيخ نموذج ثقافي مهم وملهم للمنطقة، مشيرة إلى أن القمة تعزز الحضور الحقيقي والفاعل للثقافة برؤى المشاركين بفعالياتها وندواتها وجلساتها، وتجعل الزائر أمام الأفكار الثقافية الأكثر عمقاً وتميزاً، والأكثر قدرة على استشراف المستقبل في الحقل الثقافي.

استشراف مستقبل الثقافة

تحفل القمة الثقافية بحضور إبداعي متجدد يستشرف الرؤى الثقافية لتواكب المرحلة المقبلة وتقرأ عناوينها بجدارة، في مجالات الفن والثقافة والإعلام.