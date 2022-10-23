«شقة لندن».. في «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

في عرضٍ مسرحي فكاهي يوجّه للفئة العمرية من سن 18 عاماً فما فوق ضمن فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب2022، تأخذ مسرحية «شقة لندن» الجمهور في رحلة مع الضحك والترفيه، مسلطة الضوء على قضايا مجتمعية هادفة.

«شقة لندن»، التي يستمر تقديمها من 3 وحتى 5 نوفمبر، تحفل بالمشاهد والأحداث التي تدور داخل شقة، وتتقاطع مع العديد من القضايا الاجتماعية الراهنة. وهي من تأليف عيسى أحمد، إشراف عام عيسى العلوي، وإخراج موسى آرتي ويشارك فيها كوكبة من النجوم، منهم طارق العلي، إلهام الفضالة، شهاب جوهر، جمعة علي، ميس قمر، شهد سلمان، ومشعل العيدان.

ويأتي عرض المسرحية من بين 123 عرضاً، تتنوع ما بين عروض مسرحية وعروض راقصة وعروض جوالة وسيمفونيات غنائية وسواها، يقدمها 22 مشاركاً من 8 دول ضمن فعاليات المعرض، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 2 وحتى 13 نوفمبر المقبل، تحت شعار «كلمة للعالم».

وقالت خولة المجيني، منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب: نحرص دائماً على استقطاب أفراد المجتمع بشرائحه كافة، فارتأينا هذا العام أن نقدم عرضاً ترفيهياً للكبار، حتى نضمن أن ينالوا بدورهم جرعة من الترفيه والضحك.

وأضافت: يمثل المعرض مساحة تعلم واكتساب خبرات وتجارب واطلاع على ثقافات جديدة، وهذا ما يتجسد في المسرح كفن وأدب، لهذا جاءت استضافتنا لعمل مسرحي فكاهي مخصص للكبار لأول مرة في تاريخ المعرض، لنشجع الطاقات الفنيّة، ونقدم نماذج من أبرز أعمال نجوم التمثيل في الخليج.