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ثقافة

6 خبراء من 5 دول ضمن قائمة المرشحين للفوز بـ«الشارقة لحقوق النشر»

بدور القاسمي تتوسط الحضور خلال الإعلان عن المرشحين (من المصدر)
23 أكتوبر 2022 02:01

 فرانكفورت (الاتحاد)

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أعلنت هيئة الشارقة للكتاب القائمة القصيرة من المرشحين للفوز بـ«جائزة الشارقة لحقوق النشر»، في نسختها الأولى، التي أطلقتها في وقت سابق من هذا العام؛ بهدف تكريم المساهمات الرائدة لخبراء حقوق النشر في تعزيز هذا القطاع العالمي، ودعم فرص نمو أعمالهم، ضمن القائمة 6 خبراء من 5 دول. 
تضم قائمة المرشحين في الفئة الأولى المخصصة لِـ «خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر»، إلين برنتون - راوندينغ من بونيير بوكس البريطانية، وغابرييل نييتو، من إديتوريال بلانيتا، المكسيكية، وأحمد محمد رشاد من الدار المصرية اللبنانية. وفي فئة «المهنيين المستقلين والعاملين مع وكالات متخصصة في بيع حقوق الكتب للناشرين ومانحي التراخيص»، فتضم القائمة: بيناس بيرانتاس من وكالة بوك سماغلرز، الليتوانية، وأيوفي لينون ريتشي، من وكالة لينون ريتشي، الجنوب أفريقية، وماورو سبانيول، من بوكس-إيفريوير، البريطانية.

جاء الإعلان عن أسماء المرشحين خلال حفل عُقد على هامش مشاركة «الهيئة» في فعاليات الدورة الـ 74 من «معرض فرانكفورت الدولي للكتاب»، حضره مجموعة كبيرة من الناشرين من مختلف أنحاء العالم، وتحدث خلاله أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة.

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المشتركات الإنسانية  
قال أحمد العامري، في كلمة له خلال الإعلان عن أسماء المرشحين: «إن الجائزة واحدة من جهود الشارقة التي تتواصل منذ أكثر من 40 عاماً، لتعزيز دور المشتركات الإنسانية في تعزيز الحوار بين الثقافات، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».
وأضاف العامري: «يمثل حجم الاهتمام الكبير بالجائزة في عامها الأول، تجسيداً حيّاً لريادة الشارقة في دعم صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، بجهود نوعية ذات أثر مستدام، تعزز من الأدوار المركزية والمهمة لكل العاملين في قطاع النشر من مؤلفين وناشرين ووكلاء أدبيين وموزعين وغيرهم من أصحاب المصلحة». وتابع: «فخورون بأننا نجحنا على مدار عقد من الزمن في تسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بحقوق النشر، وما إطلاق الجائزة إلا استكمالٌ للرؤية التي تتبناها الهيئة للنهوض بقطاع النشر، إذ تعدّ حماية حقوق التأليف والتوزيع وغيرها من الحقوق المرتبطة عاملاً أساسياً لنشر المعرفة وضمان استدامة الجهات المعنية في قطاع النشر العالمي».

وأشار منصور الحساني، في حديثه عن حجم المشاركات الدولية، إلى أن الجائزة شهدت تقديم 33 طلباً مميزاً من 14 دولة، جاء أبرزها من مصر والهند والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة دول أخرى منها، دولة الإمارات العربية المتحدة، وألبانيا، والأرجنتين، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، ولبنان، وليتوانيا، والمكسيك، وجنوب أفريقيا.

موعد إعلان الفائزين
من المقرر الإعلان عن الفائزين في اليوم الأخير من مؤتمر الناشرين الذي يُقام بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر في الفترة التي تسبق انطلاق فعاليات الدورة الـ 41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الذي يُقام في مركز «إكسبو الشارقة» من 2 إلى 13 نوفمبر المقبل، والذي يُتوّقع أن يشهد إقبالاً كبيراً، لا سيما بعد تسجيله العام الماضي تاريخ أكبر معرض دولي للكتاب في العالم.

الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي
الاتحاد الدولي للناشرين
هيئة الشارقة للكتاب
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