«محمد بن راشد للمعرفة» تنظم جلستين في «فرانكفورت للكتاب»

فرانكفورت (الاتحاد)

عقدت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جلستين حواريتين ضمن سلسلة «حوارات المعرفة 2022»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشريك المعرفي، وذلك خلال اليوم الثالث من مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2022 المقام في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة بين 19 و23 أكتوبر الجاري تحت عنوان «الكلمات تربط العالم»، بمشاركة 7500 عارض من 100 دولة حول العالم.

شهدت الجلسة الأولى التي عُقدت بعنوان «المصارف والتكنولوجيا المالية في اقتصادات المنصات»، استضافة باولو سيروني، كبير الباحثين المصرفيين، آي بي إم، والذي ناقش خلالها أهمية المصارف والتكنولوجيا المالية في اقتصادات المنصات.

وأوضح سيروني، أن المنصات الافتراضية لها تأثير على الخدمات الموجودة على أرض الواقع، وأن نظام عمل المصارف الحالي قد يسبب أزمة مالية عالمية جديدة؛ لذا يجب علينا محاولة تعديل النماذج المصرفية، وتعديل العقلية المصرفية لتواكب التكنولوجيا المالية الحديثة.

الفقر متعدد الأبعاد

استضافت الجلسة الثانية التي عُقدت بعنوان: «الفقر متعدد الأبعاد: الآثار المترتبة على سياسات سوق العمل» كيفن همبل، المؤسس والمدير الإداري، بروسبيرا.

وتناولت الجلسة الحديث عن أن مكافحة الفقر يجب ألا تقتصر على مواجهة الفقر المادي وحده، وإنما الفقر متعدد الأبعاد أيضاً، والذي يشمل الرعاية الصحية والتعليم والمعيشة، ويضم 10 مؤشرات.

وأكد همبل، أنه يجب النظر بشمولية أكبر نحو الفقر متعدد الأبعاد؛ لأنه سيساعد على تسليط الضوء بشكل أكبر على تحديات الحياة وإيجاد الحلول المناسبة لها.