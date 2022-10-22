«لوغاريتمات الشهرة».. كتاب يكشف الخلطة السرية

أحمد عاطف (القاهرة)

«لا يمكن التنبؤ بالشهرة».. فكرة يناقشها الكاتب السوداني عمرو منير دهب في كتابه الجديد «لوغاريتمات الشهرة»، ويتعرض لعدة جوانب للشهرة، مثل أسبابها وإمكانية التنبؤ بها، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي عليها ومريديها.

يتناول الكاتب مبدأ تسول الشهرة، فهناك شخصيات تطرق كل أبواب الشهرة، تسلك كل الطرق حتى تصل للشهرة، وبإمكان تلك الشخصيات اختلاق المبررات للوصول للغاية، وهو ما يصل إلى نقطة الشهرة بالإلحاح، أي أن طالبها يستمر في طرح محتواه، وإن كان يفتقد إلى كل أشكال الإبداع، لكن الظهور المتكرر والمستمر ينقل للجمهور إحساساً بنجاح الشخص طالما وصل للشهرة والنجومية فإنه إذا مبدع.

أوضح دهب، في حديثه لـ«الاتحاد»، أن متطلبات الشهرة أعظم من النجاح؛ لأنها تقتضي أن تتيح الجماهير من وجدانها مساحة خاصة للمشهور، سواء كانت تلك المساحة إيجابية أو سلبية، وهو أمر غير ضروري من قِبل الجماهير مع النجاح؛ لأنه يشير إجمالاً إلى تحقق غاية مادية أو معنوية لا ترتبط بالبريق الذي هو «جوهر» الشهرة.

«لا توجد ضمانات للشهرة».. إحدى الأفكار التي يتناولها الكتاب، فعلى الرغم من ارتباط الشهرة بعدة عوامل مثل التسويق والترويج والاقتداء بالتجارب الأقدم، لكن الخلطة السرية للشهرة خاصة بصاحبها، فكل قصة تختلف عن الأخرى وتحتاج لتحليل وتفسير منفصل.

وأشار دهب إلى أن الشهرة موهبة، فمشاهير الأثرياء ليسوا دائماً الأعلى ضمن قائمة أثرى الأثرياء، وإنما هم الذين أرادوا أن يكونوا مشاهير وامتلكوا ما يكفي من الموهبة لإبقاء الهالة مسلّطة عليهم بطريقة ما، لكن أحياناً طبيعة مجال الثراء ومداه يفرض الشهرة على صاحبها والعكس كذلك.