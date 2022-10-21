محمد بن نهيان يفتتح مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية في جامعة الفيوم

الفيوم (وام)

افتتح الشيخ محمد بن نهيان آل نهيان، مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية بكلية الآثار بجامعة الفيوم في جمهورية مصر العربية، بحضور الشيخ محمد والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، وذلك ضمن الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية.

حضر الافتتاح الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا للدولة لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد كمال، عميد كلية الآثار في الجامعة، والدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار السابق، مدير مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية، والدكتور عبدالرحمن السروجي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وقال الدكتور ياسر مجدى حتاته في كلمته خلال الافتتاح: «نيابة عني وعن مجلس جامعة الفيوم أتقدم بجزيل الشكر إلى الشيخ محمد بن نهيان آل نهيان، مؤكداً أن افتتاح مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية هو ثمرة تعاون بين جامعة الفيوم ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة».

وقدم الشكر إلى الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، على المساهمة الفعالة في إنشاء المركز الذي سيحقق إضافة مثمرة لجهود البحث العلمي والتوثيق في مجال النقوش والمخطوطات.

من جهته، أكد الدكتور عرفة صبري أن المركز الجديد هو ثمرة من ثمرات مؤتمر التكنولوجيا والرقمنة في حفظ وتوثيق وصيانة الآثار الذي عقد في شهر مايو الماضي، ونظمته كلية الآثار. وأشاد بالتعاون والتنسيق بين جامعة الفيوم ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن كلية الآثار تصدر مجلتين علميتين محكمتين، ونسعى لإصدار مجلة علمية محكمة كنتاج من النتائج العلمية للمركز الجديد.

من ناحيته، قال الدكتور محمد كمال إن هذا المركز يعد منارة علمية لدراسة النقوش والخطوط وعلاقتها بالتاريخ والحضارة العالمية، وهو الوحيد على مستوى الجامعات المصرية والعالم العربي والإسلامي والشرق الأوسط الذي يهتم بدراسة النقوش والخطوط التاريخية. وأوضح أن المركز يهدف لأن يكون مركزاً أكاديمياً متميزاً إقليمياً ودولياً في الاهتمام بتاريخ وعلوم الخطوط والكتابات ودراساتها ونشرها وحفظها وتوثيقها، وكذلك الإسهام الثقافي والعلمي من خلال إصدار مجلة علمية متخصصة محكمة في مجال النقوش والخطوط التاريخية، والتي تعد الوحيدة من نوعها في العالمين العربي والإسلامي.

وخلال الحفل، كرم الدكتور ياسر مجدي حتاته الشيخ محمد بن نهيان آل نهيان بإهدائه درع جامعة الفيوم، كما أهدى الدكتور عاطف منصور، درع المركز للسفارة الثقافية لدولة الإمارات لدى منظمة «الألكسو». وفي ختام الحفل، قدم فريق كورال جامعة الفيوم مجموعة من الأغاني التراثية.