انطلاق «القمة الثقافية 2022» في أبوظبي غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «الثقافة أسلوب حياة»، تنطلق غداً في العاصمة فعاليات الدورة الخامسة من القمة الثقافية أبوظبي 2022، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي بمشاركة ما يزيد على 180 من أبرز القادة العاملين في الحقل الثقافي من كافة أنحاء العالم، وذلك لاستكشاف مستقبل قطاع الثقافة ومناقشة الحلول الثقافية الإبداعية لأبرز القضايا العالمية الملحة التي تؤثر على العالم اليوم. وتعقد القمة في منارة السعديات بأبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، وستستكشف مفهوم تبني الثقافة كتجربة حية من خلال جدول أعمال يضم مجموعة متنوعة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية والمحاضرات والعروض التقديمية والمباحثات، لنخبة من القادة الثقافيين والفنانين وصناع القرار والباحثين والمفكرين والتربويين والمبدعين.

وتضم قائمة المتحدثين البارزين الممثل الكوميدي والمذيع التلفزيوني الشهير تريفور نوح، والمهندس المعماري الحائز على الجوائز فرانك جيري، وثلاثة رؤساء دول سابقين، فخامة داليا جريبوسكايتو رئيسة ليتوانيا (2009-2019)، وفخامة إيفو يوسيبوفيتش رئيس كرواتيا (2010-2015)، وفخامة جويس باندا، رئيسة ملاوي (2012-2014)، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، والمهندس المعماري الشهير ومدير مشروع هندسة الطب الشرعي إيال وايزمان، وتيم مارلو، الرئيس التنفيذي ومدير متحف التصميم في لندن، وهارفي ماسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«أكاديمية التسجيل»، وغيرهم من الشخصيات الأخرى.

صياغة مستقبل مستدام

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: «تعد القمة الثقافية أبوظبي منتدى للحوار والنقاش وتبادل المعرفة ووضع السياسات التي تربط أصحاب الرؤى والمفكرين ونجومنا الصاعدين بالجمهور من كافة أنحاء العالم، من الشباب إلى صناع القرار. يدور شعار القمة 'الثقافة أسلوب حياة' حول صياغة مستقبل مستدام وشامل يثري حياة الناس ويسهم في تقدم المجتمعات وتعزيز مستويات النمو. نحن فخورون بالجهود التي تبذلها أبوظبي لدعم التعاون الإبداعي والمتنوع على المدى الطويل مع شركاء القمة والمشاركين من جميع أنحاء الإمارة وحول العالم».

جدول أعمال القمة

وتم تنظيم جدول أعمال القمة بحيث يتضمن كل يوم دراسة أحد الموضوعات بمزيد من التفصيل. في اليوم الأول، ستتناول القمة محور «النظم الثقافية الحية» من منظور القطاعات، حيث تناقش ظهور منظومات ثقافية وإبداعية حية أكثر مرونة وقابلية للتكيف واستجابة للتغييرات. وفي اليوم الثاني، تناقش القمة من خلال محور «الحياة الثقافية» كيفية تأثير الثقافة على الأفراد والمجتمعات من خلال منظور تغيير أنماط المشاركة الثقافية. وأخيراً، سيركز محور «الثقافة والتنوع وقوة التأثير» على التحديات والسياسات المهمة المتعلقة بالتهديدات التي يتعرض لها التنوع بأشكاله المختلفة، وحماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي بطريقة مستدامة.

ويضم جدول القمة مجموعة متميزة من الكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، ومحادثات الفنانين، وورش العمل، وعروض الأفلام، والحوارات الإبداعية، والعروض الثقافية.

وستتضمن العروض عرضاً راقصاً لمصمم رقصات الهيب هوب قادر عطو، وأداءً موسيقياً للمؤلف الموسيقي وعازف العود المعروف نصير شمة، وغيرهم. وسيضم العرض الختامي مشروع الجاز العالمي «جلوبال جاز بروجكت»، وهو مشروع موسيقي متعدد الثقافات للفنان الحائز على جائزة جرامي دانيلو بيريز بمشاركة الموسيقار المعروف شربل روحانا.

شركاء عالميون

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، القمة الثقافية بالتعاون مع شركاء عالميين في مجالات تتنوع بين الثقافة والفنون إلى الإعلام والتكنولوجيا مروراً بالاقتصاد. وتتضمن هذه الشراكات مؤسسات مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وإيكونومست إمباكت، وغوغل، ومتحف التصميم في لندن، ومتحف ومؤسسة سولومون آر جوجنهايم، وأكاديمية التسجيل. ومن شركاء الفعالية الآخرين إيمج نيشن أبوظبي، ولجنة أبوظبي للأفلام، وساندستورم كوميكس، والمجمّع الثقافي، ومتحف اللوفر أبوظبي، وبيركلي أبوظبي، والمورد الثقافي، والصندوق العربي للثقافة والفنون، والمعهد الفرنسي.