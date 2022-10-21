السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

ورش تدريبية وثقافية في ملتقى الشارقة للخط

جانب من الورش
21 أكتوبر 2022 21:20

الشارقة (الاتحاد)
ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط في دورته العاشرة تحت شعار «ارتقاء»، أقيمت العديد من الورش التدريبية والمحاضرات المتخصصة في الخط العربي وفنونه وفروعه المتعددة، ومن ضمنها محاضرة أقيمت في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة ألقاها خالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بعنوان «الارتقاء بفن الخط العربي»، حضرها عدد كبير من الفنانين والجمهور المحب لفن الخط، ووضح من خلالها الجلاف دور دولة الإمارات العربية المتحدة ودور الشارقة في الارتقاء بفن الخط العربي من خلال إقامة مسابقات الخط ومهرجانات وملتقيات الخط الدولية، التي ساهمت في الحفاظ على عراقة الخط العربي وجمالياته، ونشر الثقافة البصرية الفنية للخط في المجتمع.
وفي ورشة بعنوان «خصائص خط النستعليق عند القدماء» في بيوت الخطاطين، أشرف عليها الخطاط حبيب رمضان بور، الحائز على عدة جوائز دولية في الخط، وضح من خلالها خصائص هذا الخط ونشأته وتطوره بجانب التطبيق العملي مع الحضور.
ومن جانب آخر قام الخطاط والفنان مهند البدراوي، الذي تأثر بفنون الحضارة الإسلامية القديمة، وفنون عصر النهضة، بتجربة عملية مع المشاركين في ورشة «الحروفية» في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، مستخدماً ألوان اكريليك وأوراق كانفس، محرراً الحروف العربية من قيد المعنى، ليشكّل منها لوحات تجريدية، ومتعة بصرية أخاذة.
كما تدرب المشاركون في ورشة الخط الكوفي المصحفي، التي أقيمت في مقر جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، للخطاط عمران البلوشي، على كتابة الخط الكوفي المصحفي، مع مراعاة دقة كتابة الحرف، حيث يتميّز البلوشي بشغفه بالخطوط العربية القديمة وتاريخها وتطوّرها، لاسيّما خطوط المشرق العربي القديمة، كالخطّ الكوفي القديم، والكوفي المشرقي بأنواعه المميّزة.
أما في ورشة الزخرفة على الجلد، التي أقيمت في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، فقد تدربت المشاركات على الكتابة على الجلد على يد الخطاط طالب العزاوي، وتحققت الاستفادة من خلال خبرة الفنان الطويلة بالزخرفة والتذهيب والفنون الجلدية، وبتنفيذ التطبيق العملي خلال الورشة، التي تعتبر الأولى من نوعها في الكتابة والزخرفة والحفر والنقش على الجلد الطبيعي، ويعد العزاوي من الأساتذة الرواد في هذه الفنون وله فيها إسهامات مميزة. 

أخبار ذات صلة
وفد من «الأعلى لشؤون الأسرة» يزور ملتقى الشارقة للخط
سالم بن عبدالرحمن القاسمي يشهد انطلاق معارض ملتقى «الشارقة للخط»
ورش تدريبية
ملتقى الشارقة للخط
آخر الأخبار
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
الرياضي
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
اليوم 20:44
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
اليوم 20:41
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©