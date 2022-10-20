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مؤتمر «ويكي عربية» في دبي 28 أكتوبر

مؤتمر «ويكي عربية» في دبي 28 أكتوبر
21 أكتوبر 2022 00:14

دبي (وام)

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أعلنت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات عن قائمة المشاركين في برنامج نسخة مؤتمر ويكي عربية لعام 2022 الذي يقام في دبي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري. وتضم نسخة هذا العام كوكبة من المتحدثين والمبدعين والمفكرين البارزين في مجتمع ويكيميديا وكذلك القطاع الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية.
ويستضيف البرنامج، الذي يقام في صرح مكتبة محمد بن راشد، ماريانا إسكندر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا ولورينزو لوزا ولويس بيتنكورت-إميليو وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا، ونيكول سعد مديرة ويكيميديا التعليم وغيرهم.
ويرحب المؤتمر لأول مرة في دولة الإمارات والخليج، بالمتحدثين وممثلي مجموعات ويكيميديا العربية في العديد من الجلسات والورش، مقدمة باللغة العربية والإنجليزية، في إطار الجهود الرامية إلى بناء مجتمع مستدام ومتفاعل مع مشاريع ويكيميديا وإتاحة البيانات والمعلومات الحرة ذات الجودة العالية على الإنترنت.
وقالت أحلام بلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب ومديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات: إننا نشهد اليوم ثورة معلوماتية خاصة من نوعها إذ أمست البيانات والمعرفة الرقمية من أهم الثروات التي تؤهل أي دولة لمواكبة سبق الأمم، ولذا نسعى لأن تكون النسخة السادسة من ويكي عربية، والأولى في الدولة ومنطقة الخليج، هي الخطوة تجاه بناء مجتمع مستدام ومتفاعل مع مشاريع ويكيميديا والتي تشكل البنية التحتية اللازمة للمعرفة الحرة.
وأعربت عن سرورها باستضافة برنامج متنوع ومفعم بالفائدة والمتعة في آن واحد، من الجلسات إلى النقاشات ووصولاً إلى الورش لنضمن أن تكون هذه النسخة فريدة من نوعها.

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