«العربية للمسرح» تبحث استعدادات «العربي 13» بالمغرب

محمد عبدالسميع (الشارقة) التقى معالي محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية إسماعيل عبدالله أمين عام الهيئة العربية للمسرح، وذلك في إطار استمرار الاستعدادات التي يقوم بها الطرفان لتنظيم الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي في مدينة الدار البيضاء خلال الفترة من العاشر إلى السادس عشر من يناير 2023.
دورة فارقة وأكد بنسعيد جاهزية وزارة الثقافة وكوادرها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية والفرق المسرحية لإنجاز الدورة الثالثة عشرة من المهرجان على أكمل وجه وبأفضل ما يكون، حيث تمضي الوزارة والهيئة يداً بيد لتنظيم دورة فارقة تليق بالمغرب والمسرح العربي وتحقق طموحات المسرحيين للارتقاء بالمنتوج المسرحي وحراكه الفكري والفني إلى مديات أجمل وأفضل، وأن الوزارة بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية والولائية والمديريات الجهوية تعمل بكل طاقتها لتعطي للدورة ألقاً خاصاً في وطن يقف الإبداع في صفوفه المتقدمة ليرسم صورة الغد الأفضل.وأكد الوزير أهمية برامج التدريب التي سينظمها المهرجان لصالح فئات الشباب المسرحي، وأن الوزارة ستفعّل المسرح المغربي على امتداد التراب الوطني في إطار انعقاد المهرجان، احتفاء وتقديراً وتأكيداً على الارتباط الوثيق بين المسرح المغربي وعمقه العربي.
إصدار 12 كتاباً الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبدالله، ثمن الروح العالية والإيجابية التي تسود العمل المشترك مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ممثلة بوزيرها وكوادرها ذات الخبرات الكبيرة والهمة العالية، والتي تبشر ما يزيد على خمسمئة مسرحي من المغرب وباقي الدول العربية، بأن الدار البيضاء عروس المدن المغربية ستكون حاضنة تمنحهم إبداعاً على إبداعهم. وأضاف أن هذه الدورة ستشهد مستوى رفيعاً من التنافس بين العروض التي ستقوم لجنة عربية بانتقائها، إضافة إلى مستوى غير مسبوق فكرياً، حيث يعتبر المؤتمر الفكري في الدورة 13 أكبر مؤتمر يخصص لمسرح البلد المضيف، وذلك تقديراً من الهيئة لموقع ومستوى المسرح المغربي ومفكريه.كما أكد الأمين العام إسماعيل عبدالله أن الهيئة العربية للمسرح، التي ستكرم عشرة مبدعين من قامات المسرح المغربي، تنتظر من الوزارة تحديد أسماء المكرمين والذين سيكونون نجوماً تسطع في سماء المهرجان. هذا وسيشهد المهرجان إصدار اثني عشر كتاباً حول المسرح المغربي، وهو رقم لم تصل إليه إصدارات أي دورة سابقة، وأكد أن هذه الكتب هدية لإثراء المكتبة المسرحية المغربية والعربية. وستشهد الدورة ندوة محكمة للمرحلة النهائية من المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي المخصصة للشباب حتى سن الأربعين، وستنظم في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك. حضر اللقاء مدير الإدارة العامة في الهيئة ناصر آل علي، ومحمد بنيعقوب مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، ومحمد بنحساين مدير المسرح الوطني محمد الخامس.