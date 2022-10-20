محمد بن نهيان بن مبارك يزور اتحاد الآثاريين العرب في القاهرة

القاهرة (وام)

زار الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، أول أمس، مقر الاتحاد العام للآثاريين العرب بمدينة الشيخ زايد في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان في استقباله الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، بحضور صالح السعدي نائب سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من أساتذة كليات الآثار في الجامعات المصرية ووزارة الآثار وأعضاء اتحاد الآثاريين العرب.

ورحب محمد الكحلاوي بزيارة الشيخ محمد بن نهيان آل نهيان والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجال حماية مستقبل الآثار في العالم العربي والتنمية المستدامة لموارده وعرض معلومات حول دور الاتحاد في حماية التراث العربي والإسلامي.

اشتمل برنامج الزيارة على جولة تفقدية لمعالم الاتحاد الذي تم إنشاؤه بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقاعة البانوراما والمكتبة المركزية وقاعة الوثائق الرقمية، كما تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ اتحاد الآثاريين العرب ومجالات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد.

جمع تراث العرب

وقدم الدكتور محمد الكحلاوي درع اتحاد الآثاريين العرب إلى السفارة الثقافية لدولة الإمارات وتسلمه الشيخ محمد بن نهيان آل نهيان. وأشاد الدكتور الكحلاوي بمشروع الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة الثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الرائد بتأسيس أول بوابة إلكترونية لتجميع النقوش الكتابية العربية على الصخور والأحجار.

وأوضح، أن البوابة تجمع تراث العرب المنثور والمفقود وتحث على دراسة هذه النقوش دراسة علمية من قبل المختصين، وهو الأمر الذي يحافظ على الهوية العربية ويغرس الانتماء في نفوس الشباب العربي حتى لا تضيع الهوية العربية.

وأكد أن الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان حرصت على تشجيع الشباب الباحثين على المضي قدماً لجمع هذا التراث وهذه النقوش على الصخور في أي مكان في بلدان العالم العربي وذلك من خلال رصد جوائز للاتحاد. وفي ختام اللقاء قدم الدكتور محمود سالم، أحد الفائزين في جوائز اتحاد الآثاريين العرب، كتابه «إضاءات على الوجود النبطي في مصر» والذي أصدرته السفارة الثقافية تتويجاً للشراكة مع اتحاد الآثاريين العرب.. كما تم تبادل الدروع التذكارية والهدايا بين الطرفين.

بوابة النقوش

جدير بالذكر أن السفارة الثقافية لدولة الإمارات لدى منظمة (الألكسو) شاركت بجائزتين في مجال النقوش الكتابية على الصخور، في المؤتمر الدولي للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب في الدورة الـ24.. وتهدف الجائزة التي تعد أول جائزة على مستوى الدول العربية في تخصص النقوش والكتابات العربية على الصخور والأحجار، إلى التشجيع على رصد وجمع أهم الاكتشافات الخاصة بالنقوش والكتابات العربية على الصخور والأحجار، ورفد الموقع الإلكتروني «بوابة النقوش العربية» بمجموعة جديدة من النقوش العربية، والذي بدوره يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية هذا الإرث الثقافي الضخم، والحفاظ على الهوية والتاريخ العربي وإفادة الباحثين والدارسين بالمعلومات الموثقة المطروحة، ونشر والحفاظ على التاريخ العربي المشترك بين الدول العربية من المشرق إلى المغرب.