اليازية بنت نهيان: الإمارات ومصر تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة

أحمد شعبان (القاهرة)

أكدت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، أن مصر والإمارات تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة.

جاء ذلك، خلال لقاء الشيخة اليازية بنت نهيان مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، صباح أمس الأول، وبحضور مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، ومريم زايد المزروعي مديرة إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور عبدالله الحمادي رئيس قسم المندوبية الإماراتية في الجامعة.

تعاون مشترك

وأوضحت الشيخة اليازية، خلال اللقاء أن هناك تعاوناً مشتركاً مع مصر من خلال إطلاق بوابة النقوش العربية بمشاركة وزارة الآثار والجامعات المصرية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع مكتبة الإسكندرية، والمشاركة في جوائز اتحاد الآثاريين العرب لمدة عامين متتاليين، والتعاون في تأسيس مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية في جامعة الفيوم، والمشاركة في مؤتمر «التكنولوجيا والرقمنة في حفظ وتوثيق وصيانة الآثار»، مضيفةً: «نأمل في مزيد من التعاون والتنسيق المشترك».

وأعرب أبو الغيط عن سعادته بزيارة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان والوفد المرافق لها، متمنياً لها التوفيق في عملها كسفيرة فوق العادة للثقافة العربية.

وأضاف أبو الغيط، أن الجامعة العربية ستقدم كل الدعم للسفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الإدارة الثقافية بالجامعة، مشيداً بالعلاقة التي تربط الجامعة العربية بدولة الإمارات.

وفي نهاية اللقاء، أهدى أبو الغيط كتابين من تأليفه للشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان وهما: «شاهد على الحرب والسلام»، و«شهادتي.. أحمد أبو الغيط: السياسة الخارجية المصرية 2004/2011»، فيما أهدته سفيرة الثقافة العربية لوحتين من أعمالها الفنية.

دعم المرأة

ومن جهة أخرى، اجتمعت الشيخة اليازية بنت نهيان مع دعاء فؤاد خليفة مديرة إدارة المرأة بالجامعة العربية الوزير المفوض، وعدد من قيادات إدارة المرأة في الجامعة العربية وذلك في إطار زيارتها للجامعة.

وأكدت الشيخة اليازية أن السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة على استعداد تام للتعاون مع الجامعة العربية ممثلة في إدارة المرأة في أي نشاط يخص المرأة وثقافتها.

وأكدت مريم زايد المزروعي، أن دولة الإمارات داعمة للمرأة وسباقة في مجال تمكينها، فلم تعد المرأة الإماراتية تسعى لفكرة التمكين، بل أصبحت تمارسها بالفعل، حيث أصبحت وزيرة وسفيرة وتتقلد كافة المناصب العليا، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات مستعدة دائماً لأي تعاون وتبادل للخبرات فيما يخص ملف المرأة بالوطن العربي.