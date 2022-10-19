«ابن القبطية».. سردية الهوية

د. نزار قبيلات

الفرد والمجتمع ثنائية محتدمة، والشائك بينهما تحدّده وتفرزه سلطة المجتمع بسياقاتها وشروطها، فقد يُحصر الفرد في أطرٍ لا تتجانس وانفلات روح تلك الذات وأبعادها اللّينة التي تأبى الحصر جراء تقييدات مهيمنة تفرض على الروح مرجعيتها وهويتها الدينية ثم تحاسبها تبعاً لها، وهذه هي ذروة المفارقة، فرابط الانتماء للمحيط تجذّره وتحدده اللغة مع خارجه المجتمعي، وهي اللغة التي تستعمل في الحوار والتحاور والمحاورة. لكن لغة الذات -لاسيما إن كانت أدبيةً- هي لغة أخرى لا تصدر فقط من خلال المونولوج النفسي، وإنما في الصمت وبلاغته وفي عدم الرد، أو عدم إنشاء استجابة متوقعة، تماماً كما فعل «ابن القبطية» الذي جعلته هويته المجتمعية فجأة خارجها، ما جعله ينحو نحو لغة خاصة تناول فيها أزمته الوجودية الذاتية من دون احتساب للآخر.

سيميائية العنوان

رواية «ابن القبطية» للكاتب وليد علاء الدين أعلنت عن مضمونها الخطابي مبكراً حين دُشّنت لائحة العنوان لصالح الفرد أولاً (ابن)، ولصالح من ينتمي لأم من غير ديانة الأب (قبطية) ثانياً، وكذا أشارت سيميائية العنوان في علامتها الثالثة المضمرة إلى ديانة أخرى تكتمل باكتمال وجود الابن المسلم وأمّه المسيحية. فقد حاول بطل الرواية ومحورها «يوسف» ابن القبطية الاقترانَ لاحقاً بفتاة من أصل يهودي اسمها «راحيل» وذلك في محاولة منه بعد أن أدرك تحديات ثنائية الهوية لديه والانعتاق منها بديانة ثالثة، فيظفر هو وتلك الفتاة بابن يحمل تاريخاً جينياً لأديان متعددة، بيد أنها ليست مختلفة ما دامت تنبع من جذرها الإبراهيمي الواحد.

هوية مزدوجة

والرواية تستدعي تفاصيل ويوميات الهذيان والخيبات والفشل التي ألمّت بيوسف في واقع حاكمه وعاقبه دون أن يكون له أي ذنب سوى أنّه ابن قبطية! فخسر الحبّ والعمل والرّفقة بسبب هويّته المزدوجة، وفي علامة نصّية أخرى ارتبط اسم يوسف بالنبي يوسف عليه السّلام كإسقاط على حالة ظلم سابقة قارّة في قصصنا الديني، فبعد أن فَتح العنوان الباب للقارئ ظهرت أولاً شخصية يوسف المحورية في الحكاية، وبعد ذلك أبانت الفاتحة السردية عمّا بقي من شخصية يوسف التي وصلت حدّ الانشطار الرّوحي الصعب جراء جملة محكّات وأحداث تلت فرضَها المُعطى الاجتماعي في محيطه والتي أوصلته إلى حالة الاستعصاء والفقد، فحالته باتت عصيّةً على العلاج والتشخيص بعد أن قسى الواقع الشّرطي على الروح الخفّاقة التي لا تستطيع مع عربة الواقع الثقيلة سبيلاً، فراح النص ينسجم مع كاتبه يتقلب ويتلون صوتياً ويقفز دون أن يمسّ جذر المضمون الحكائي الذي يمثله «يوسف».

تمثُّـل سردي

والمآسي والخيبات التي لحقت بيوسف لم تتوقف عند فشل اقترانه بمن يريدها شريكة له (أمل)، أو في التقدم لوظيفة، بل وصلت حداً عسيراً حين فقد ذاته الإنسانية بسبب شروط الواقع وتصنيفاته وتقييداته، فقد كان يوسف بحكايته مجرد تمثّل سردي لواقع تحكمه الرغبة في الحكم على الأرواح بهويتها الدينية لا الإنسانية.

بقي أن نقول في الناحية المضمونية لـ«ابن القبطية» إن طرح الرواية كان طرحاً عصرياً يعالج تفاصيل إنسانية وتشوهات مجتمعية تحرص الرواية العربية -والمصرية تحديداً- على تبئيرها دون وجل أو تردد، فتأتي الأصوات من قناة الرواية التي تتمتع بقدرة كبيرة على التمدد والعبور إلى بؤر حكي عديدة مخفية أو عسيرة على التناول، ومنها هنا مأزق الهوية الدينية وتبعاتها على الفرد الذي قد لا يملك منها سوى قَدَره وروحه.

اللغة المجازية

ومن الناحية البنائية، يُبهر بحق التمايز اللغوي في الرواية الذي راعى من جانب الوعي المختلف للشخصية المركزية، ومن جانب آخر الرؤى الحلمية لها، وكذا التكديس المعيق في محيط يوسف، فما جعل التفاصيل في الرواية أدبية مُشعرَنة هو اللغة المجازية التي يُحسنها الروائي، فكان ذكياً فَطِناً لها ولاسيما حين كان يضعها في الوقت والمكان المناسبين، فجاءت اللّغة في تفاصيل دقيقة في الرواية ورديةً تشبيهية تجعل من مجرد الحدث لحظة ذروة وانفعال للقارئ قبل أن تكون ملكاً للشخصية البطلة.

والرواية على رغم رشاقتها اعتمدت منهج الإخفاء لكنها أفصحت لاحقاً عن مواقع وأحداث استرجعتها لتملأ الفراغ السردي الذي أحدثته الروح التائهة التي لم تستطع تفسير كل هذا البُهوت الإنساني، فيوسف لا ذنب له سوى أنه ابنُ لأم غير مسلمة فصار موضوع علاج الهوية الدينية أمراً لا يمكن بالمطلق تفاديه، ما لم تتقبل الهويات بعضها وتثير التقارب والاشتراك أكثر من الانفراد والإقصاء.

صوت الراوي

والحال أن الروائي لم يكن غنائياً بسرده بقدر ما كان متمثلاً للواقع يجاريه، وهو ما يحدث غالباً في الرواية الشخصانية الفردية، فقد تمدد السرد منذ مطلعه مع مدارات الواقع حتى وصل قفل الحكاية المفتوح على لانهائية الحسم، وإن ألمح المقطع الأخير بالقفلة (العودة إلى البيت)، غير أنه قفز إلى أمكنة عدة ورافق شخوصاً مختلفة وإسقاطات تناصية مختلفة ولكنه لم يقطع خيط الوصل بيوسف. كل ذلك رافقه تلّونٌ في صوت الراوي وتبدّل بين الأنوثة والذكورة، في الوقت الذي ظل يوسف فيه شاهداً يحاول توحيد ذاته المنشطرة أمام الآخرين، وذاته الصابرة أمام مرآة الذات.