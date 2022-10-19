التسامح.. رسالة الإمارات

د. بلقاسم الجطاري

يثير موضوع التسامح الديني أحياناً جملة حساسيات تمس الأطياف المجتمعية برمتها، ما قد يجعل مقاربته عملاً محفوفاً بقدر من الشروط والمحاذير اللفظية، وبحثاً محُوطاً بعدد من القيود الثقافية، علاوة على ما يستوجبه من الأهلية المعرفية لدى الباحثين، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمتابعات تواكب تجارب مجتمعية بعينها تجر خلفها إرثاً صعباً مزمناً، أو في المقابل مشاريع ذات طابع تنويري تدعو إلى تجاوز العداءات الدينية والمذهبيـة ذات الجذور التاريخية الضاربة في القدم.

ولعل مردَّ تلك المحاذير والقيود إلى تناقل بعض الجماعات أعباء إرث الصراعات الدينية والمذهبية، وميل بعض نخبها، من المتعلمين، إلى مجاراة المتخيل الجماهيري، والوجدان الجمعي، واستنكاف غالبيتها عن الخوض في البواعث العميقة التي تقف وراء كثير من الخلافات الدينية، وميلها عن إعمال النظر العقلي في حجم الخسارة الإنسانية الناشئة عنها، وترددها في القيام بمهمتها التوعوية تجاه الفئات ذات التكوين المعرفي الضعيف والمتوسط، والتي يشكل بعضها أدوات تنفيذية تكرس سلوكاتها طرق الجفاء والاستعداء تجاه الآخر المختلف؛ دينياً ومذهبياً.

مناخ الارتياب المزمن

وقد ساهم خفوت الحماسة لدى بعض حملة الأقلام والمتحدثين بلسان المعرفة وباسم العلوم الدينية المختلفة، طيلة حقب طويلة، في تجذير مناخ الارتياب لدى معتنقي الأديان والمذاهب، بعضهم تجاه بعض، وتكريس الاعتقاد بقاعدة «المؤامرة التاريخية»، ما زاد في تأجيج الصراعات والنزاعات الدينية والطائفية، وتقليد ذمم أجيال دَيْنَ تأدية «الثارات التاريخية» لأسلافهم!

ولأن الثأر يقتضي ثأراً مضاداً، ويقتضي هذا الأخير ثأراً آخر، وهكذا دواليك؛ فإن مجاراة مسلسل الصراع تعني استحالة الخروج من هذه الدوامة، مع ما يكبده ذلك للشعوب من خسائر حضارية ترخي بظلالها على سبل حياتها المختلفة، وما يثيره من خسائر تمس البيئة الإنسانية في شموليتها، علاوة عما يفرضه من الكوابح الحضارية أمام البشرية جمعاء، في ظل ما صار يتهددها من الأخطار العديدة التي استوجبها تقدمها التقني خلال هذا العصر.

لغة الحوار والتعايش

وأمام وضع كهذا، كان لابد من قيام صوت مؤسسي حازم، يسعى إلى كبح جماح دوامة الاستعداء الديني، وتجاوز وتحييد صوت الأحقاد المتوارثة، وينشئ بدلاً عنه صوتاً راقياً للتسامح، وتأسيساً لثقافة نبذ الخلاف، وإشاعة لغة الحوار والتعايش، ويفتح صفحة جديدة في كتاب الحياة الدينية للشعوب، شريطة أن يكون صوتاً مسموعاً ذا مصداقية وقدرة على النفاذ إلى مختلف الأوساط المجتمعية؛ الإقليمية والدولية.

وعي جمعي متقدم

وقد كان طبيعياً ومتوقعاً أن تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حازت هذه الشروط وأكثر، تحقيق هذه المهمة الأخلاقية النبيلة، وأن تبصم تاريخ الإنسانية بجعلها موضوع التسامح الديني مُنجزاً مجتمعياً مركزياً، تزوده بالعدة المؤسسية المتكاملة، وتوفر له الأرضية الضرورية لإشاعة القيمة لدى الفئات المجتمعية كافة، مثلما كان طبيعياً أن ينجح المشروع في بلوغ غاياته النبيلة، بسبب ما توفر فيه من الشروط الأخلاقية والتدبيرية، ونتيجة ترسخه على أثر وعي جمعي متقدم تم تشكيله طيلة عقود، على أساسٍ من الاستقرار الاجتماعي، المشفوع بالعدل والرفاه والتنوير.

الريادة في التجربة الإماراتية

لا شك أن إشاعة التسامح الديني، على نحو جماهيري، عمل شاق «يستدعي جهوداً يتضافر فيها الخطاب الإعلامي مع الخطاب الثقافي والديني والسياسي والتربوي. ويتطلب تعاون الفرد مع المجتمع، والشعب مع القانون، والدولة مع الدستور. إنه عمل جذري يستهدف البنى الفكرية والعقدية للمجتمع، وإعادة صيغ العقل والأولويات والوعي، وتقديم فهم عصري للدين والرسالة والهدف، ونقد للمفاهيم والقيم والسلوك، ورسم مستقبل جديد للفرد والشعب والوطن، وقراءة متفهمة للتراث والتاريخ، وعودة إلى القرآن والعقل، والتخلي عن العنف والتنابذ، والتمسك بالاحترام والتسامح، وفهم آخر للحياة والعمل الصالح» (1).

وعي استشرافي وحكمة

يتأسس التسامح الديني على ذلك كله، إلى حد يتعذر معه بلوغ هذا المرمى العزيز في غياب أي من الشروط المذكورة. وكثير من هذه الشروط متعالقة يتأسس بعضها على بعض، أو يؤدي بعضها إلى بعض آخر، على نحو يتحول فيه ما كان سبباً إلى نتيجة، وما كان نتيجة يصبح سبباً داعياً لنشوء شرط آخر. ولكن، وبصرف النظر عما يجري هنا من استبدال المواقع بموجب قانون العلة، فإن بلوغ التسامح الديني، في سياقات متحققة لا في خطابات فقط، يقتضي دينامية مؤسسية تشتغل على مستوى القواعد والبنيات العميقة المتحكمة في تجليات القيم المختلفة، ويشترط دينامية استباقية يكون لها فضل إجراء انعطافات في وعي الجماعات، وذلك لا يتأتى إلا في إطار تصور مجتمعي ترسمه مؤسسات قيادية يحركها وعي استشرافي وحكمة بالغة وإبداعية متفردة.

نموذج استثنائي للقيادة

ولا شك أن دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج استثنائي للقيادة، فقد استطاعت أن تعطي الدليل، عبر مؤشرات ملموسة، وليس خطابات فقط، على عنايتها الشديدة بقيمة التسامح الديني، من خلال رعاية المنابع البعيدة لصناعة القيم، وتوفيرها الشروط الموضوعية اللازمة لتطبيقات التسامح بين معتنقي الأديان والمذاهب. كل ذلك في قلب نهضة تقع في خضم مشروع حضاري يسعى إلى إعطاء النموذج في جودة الحياة، مع ما يعنيه هذا من حرص على بناء القيم التي يتطلبها ذلك، من قبيل الحرية، والكرامة، والحوار، وحب الوطن، وقبول الاختلاف، والإبداع، والمساهمة في تدبير الشأن العام، وغيرها من القيم التي استطاعت القيادة الرشيدة إشاعتها وتحصيلها، بغاية الرفع من منسوب مشاركة المواطن الإماراتي في بناء الحضارة العربية والإسلامية والعالمية.

قيم الإسلام السمح

واضح، أيضاً، أن انبثاق هذه القيمة بأرض الإمارات امتداد لروح المشروع الاتحادي المتميز الذي بصمت عليه هذه الدولة، وسيرٌ على أثر قيم الإسلام السمح المعتدل، الذي يدعو إلى قبول الاختلاف، والتعايش مع غير المسلمين في إطار مواثيق إنسانية تحدد واجبات الأطراف المختلفة تجاه بعضها بعضاً، ونبتغي من قولنا، هنا، مستويين من مستويات النظر؛ أولهما المرجع النصي الإسلامي المؤسس للأفهام والأفعال، والذي يحفل بالأوامر الداعية إلى إشاعة القيمة إظهاراً لجوهر هذا الدين ومقاصده العالمية، وثانيهما التجربة التاريخية الإسلامية، والتي تسجل في كثير من لحظاتها المُشرقة غلبة صوت التسامح الديني بإيعاز وحماية من حكام مسلمين عاش في كنفهم يهود ونصارى وأهل ملل ونحل مختلفة.

مأسسة أخلاقيات التعايش

لقد راهنت دولة الإمارات العربية المتحدة على اقتفاء المسالك العميقة لبناء القيم واستشراف السلوك، فجعلت مؤسسات الإنتاج الثقافي آليات فعالة لصناعة المواطن الصـالح المتسامح، مزودة إياها بحاجتها من الموارد البشرية والمادية وغيرها، موفرة لها مناخاً تنافســــياً يقوم على المبادرة الفكرية، والاجتهاد في صوغ المشاريع التثقيفية التي تروم مأسسة أخلاقيات التعايش مع الآخر المختلف.

قاعدة مقاصدية عميقة

لقد أدى الرهان على العنصر الثقافي إلى تعزيز قيمة التسامح الديني بأرض الإمارات، كما أدى أيضاً تنويع مداخل الاشتغال، في هذا الصدد، إلى بناء ذاكرة جماعية متوازنة، بناء على قاعدة مقاصدية عميقة، تزن المتاح والإمكان بعين النظر العقلاني، وتجعل من الماضي أداة دافعة نحو المستقبل؛ كل ذلك في إطار شخصية إماراتية أصيلة وقوية بثوابتها الدينية والقومية والثقافية.

رافعة لتعزيز القيم

ويسجل النموذج الإماراتي، في هذا الصدد، فرادة وتميزاً لافتاً قياساً ببعض النماذج الإقليمية الأخرى. إذ يراهن على المؤسسة التعليمية، متخذاً إياها رافعة رئيسية لتعزيز القيم وترسيخها لدى الناشئة، منسجماً مع ما يدعو إليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يقول في مادته السادسة والعشرين (26): «يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام».

مناخ الأمن والطمأنينة

ومن الإشارات الدالة، في هذا الصدد دائماً، احتضان البلد عدداً من الكنائس والمعابد التي تتيح لغير المسلمين ممارسة شعائرهم الدينية في مناخ من الأمن والطمأنينة، بل إن روح التسامح تتجسد في أرفع صورها في مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، في توجيه بعيد القصد وغني الدلالة، يقضي بإطلاق اسم مريم أم عيسى (عليهما السلام) على مسجد الشيخ محمد بن زايد، في منطقة المشرف، إعلاءً من شأن المشترك بين الديانات التوحيدية، وإعلاناً لروح الأخوة الإنسانية تجاه مسيحيي العالم، وغيرهم من معتنقي الديانات المختلفة.



1 - ماجد الغرباوي، التسامح ومنابع اللاتسامح؛ فرص التعايش بين الأديان والثقافات، منشورات الحضارية للطباعة والنشر، ط.1، 2008، ص. 15.