الخميس 20 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«تراث الإمارات» ينظم محاضرة عن التراث العمراني

خلال المحاضرة (من المصدر)
20 أكتوبر 2022 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
150 ألف درهم غرامة خبر كاذب
إطلاق أول منصة لوظائف المهن الرياضية

نظم نادي تراث الإمارات أول أمس «الثلاثاء» في مقره بالبطين، محاضرة بعنوان «التراث العمراني في دولة الإمارات العربية المتحدة»، تحدث فيها رشاد محمد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني، رئيس آيكوم الإمارات. وأشار بوخش في حديثه إلى أهمية الحفاظ على التراث العمراني لدوره في ترسيخ وتنمية الهوية الوطنية، وتنمية الاقتصاد الوطني بتعزيز السياحة الثقافية، منوهاً بضرورة وضع المواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية الإماراتية على خريطة الثقافة العالمية.
وأكد أن دولة الإمارات تزخر بعدد كبير من المواقع الأثرية والتاريخية تتوزع في جميع إمارات الدولة، متناولاً ما حوته قاعدة معلومات المواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية في دولة الإمارات عن تلك المواقع، وما تتميز به من معمار، ممثلاً لذلك بعدد من المواقع. وتناول بوخش أنواع المباني التراثية في دولة الإمارات، واستخداماتها، وميزاتها، مثل الأسوار والحصون والأبراج والمربعات، التي تنتشر في الإمارات، كما تحدث عن خصائص البيوت الإماراتية في البيئات المختلفة، إضافة إلى عمارة المباني السكنية القديمة، والمساجد، والأسواق القديمة، وعناصر المباني التراثية مثل مواد البناء، والأبواب، وأبراج التهوية، والزخارف، وغيرها من العناصر. كما تحدث عن مشاريع الحفاظ على التراث العمراني في إمارات الدولة، ولاسيما الحصون والقلاع، وتناول أيضاً المباني الحديثة في المناطق التاريخية، وأهمية اتساقها مع محيطها التراثي عمرانياً، ضارباً المثل بعدد من المباني في دبي.
وعقب نهاية المحاضرة وقع نادي تراث الإمارات وجمعية التراث العمراني اتفاقية تعاون مشترك، حيث مثل النادي عبدالله محمد جابر المحيربي المستشار في مكتب المدير العام، ومثل جمعية التراث العمراني رئيسها رشاد محمد بوخش. كما نظم مركز زايد للدراسات والبحوث جولة تعريفية لرئيس جمعية التراث العمراني في معرض الشيخ زايد، حيث تعرف على القاعة الرئيسة بالمعرض وما تحويه من مقتنيات تؤرخ لسيرة ومسيرة الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والقاعات التي توثق لجوانب مختلفة من رحلة تطور أبوظبي.
شهدت المحاضرة فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وجمع من المهتمين.

نادي تراث الإمارات
الإمارات
التراث العمراني
جمعية التراث العمراني
آخر الأخبار
مسافرون عبر مطار دبي الدولي (الاتحاد)
الاقتصادي
مطار دبي يستعد لاستقبال 2.1 مليون مسافر خلال 10 الأيام
اليوم 21:33
«التحكيم الرياضي» بأبوظبي ينفذ برنامج تأهيل المحامين
الرياضي
«التحكيم الرياضي» بأبوظبي ينفذ برنامج تأهيل المحامين
اليوم 21:30
شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب
ثقافة
الفائزون بالبوكر في «الشارقة للكتاب 2022»
اليوم 21:27
10 داونينغ ستريت مقر رئاسة وزراء بريطانيا في العاصمة لندن
عربي ودولي
رؤساء وزراء بريطانيا الأقصر مدة في المنصب
اليوم 21:17
جناح «بروج» في المعرض
الاقتصادي
«بروج» تطرح حلولاً من البولي أوليفينات خلال معرض بألمانيا
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©