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ثقافة

وفد طلابي من «أميركيّة دبي» يزور مجمع اللّغة العربيّة بالشارقة

صورة جماعية خلال الزيارة (من المصدر)
20 أكتوبر 2022 01:05

الشارقة (الاتحاد)

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استقبل مجمع اللّغة العربية بالشارقة وفداً طلابيّاً مكوّناً من ثلاثة عشر طالباً وطالبة من الجامعة الأميركية بدبي، في إطار الزيارات العلميّة التّثقيفيّة الهادفة التي يستقبلها المجمع.
وتعرّف الوفد الطلّابي على أهمّ إنجازات المجمع اللغوية والمعجميّة، يتقدّمها مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، المشروع المعرفي الأكبر للأمة العربية، الذي يؤرّخُ للمرة الأولى لمفردات لغة الضاد وتحولات استخدامها عبر 17 قرناً، والذي لقي استحسان الطلاب وإعجابهم، خاصّة بعد أن تعرّفوا على الجهود المبذولة فيه، والطاقات المسخّرة له، وعدد الأجزاء المنجزة منه في فترة قصيرة.
واطّلع الطلاب على مجلّة مجمع اللغة العربية بالشارقة، وناقشوا أهمّ الموضوعات التي تناولتها، والمستهدفين منها، ثم تعرّفوا على إسهامات المجمع في تطوير اللغة العربية من خلال مركز اللسان العربي، الذي يقدم بصورة دورية دورات لتعليم لغة الضّاد لغير الناطقين بها.
وفي نهاية الزيارة، جال الطلبة على مكتبة المجمع العامرة بمختلف أنواع العلوم، والصفوف الدراسية المعدّة للطلبة، واطلعوا على أقسامها وما تحتويه من مؤلفات ومعارف وأمهات كتب. ورحب الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة بزيارة الوفد الطلابي للمجمع، لافتاً إلى أهمية هذه النوعية من الزيارات في توعية الأجيال الناشئة باللغة العربية ودورها الحيوي في تشكيل ثقافة الأمة ووجدانها، والتعريف بمنجزات المجمع، وأهمها مشروع المعجم التاريخي للغة العربية.

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