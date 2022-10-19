مهرجان المفرق للشعر العربي ينطلق الثلاثاء في عمّان

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان المفرق للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية على مدى 5 أيام، بمشاركة أكثر من 25 شاعراً أردنياً. ويأتي المهرجان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة، ويقام سنوياً تتويجاً لجهود بيت الشعر في المفرق على مدى العام.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «تواصل مهرجانات الشعر العربي دورها الإبداعي بين مدن وعواصم عربية برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وها هي تحلّ في الأردن الثلاثاء المقبل ببرنامج متميّز وشعراء لهم بصمة أدبية واسعة في الساحة الثقافية العربية».

وأضاف العويس، قائلاً: «يحتفي بيت الشعر في المفرق في نسخته السابعة من مهرجان الشعر العربي، تأكيداً على نشاطه الفاعل في الأردن، وما يميّز الدورة الحالية تنقّلها بين محافظات ومدن أردنية، ومؤسسات ثقافية، وخاصة في محافظة إربد الشمالية التي تعيش أياماً ثقافيةً زاهية باختيارها عاصمة للثقافة العربية».

وتنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان المفرق للشعر العربي في المركز الثقافي الملكي في العاصمة عمّان، حيث يبدأ بمعرض إصدارات ومجلات دائرة الثقافة في الشارقة، فيما تأتي الكلمة الرسمية لكل من دائرة الثقافة ووزارة الثقافة. تلي ذلك قراءات شعرية لخمسة شعراء، هم: راشد عيسى، ويوسف عبدالعزيز، وسعد الدين شاهين، وإيمان عبدالهادي، وعلي البتيري، ومحمد سلام جميعان، ويديرها الأديب د. سالم الدهام، ويختتم اليوم أنشطته بمعزوفة موسيقية للفنان الأردني نزار عيسى على آلة العود. ويشهد ثاني أيام المهرجان، في المكتبة الوطنية في عمّان، قراءات شعرية للشعراء: زهير أبو شايب، وناصر شبانة، ونبيلة الخطيب، ومحمد أكرم السالم، وفريد سرسك، وتدير فقرات الأمسية الشاعرة وفاء جعبور، فيما تختتم بحفل فني للفنان الأردني فارس الخزاعلة.

من عمّان إلى إربد

واحتفاءً باختيارها عاصمة للثقافة العربية، ينظم مهرجان المفرق للشعر العربي بمحافظة إربد أمسية شعرية فيها في ثالث الأيام، وذلك بمتحف بيت عرار الثقافي في إربد، بمشاركة الشعراء: أكرم الزعبي، ومها العتوم، ولؤي أحمد، وعلي الفاعوري، فيما يدير الأمسية الشاعر صالح حمدوني.

وفي محافظة إربد تستمر الفعاليات في اليوم الرابع من المهرجان، حيث سينتقل إلى مدينة أم قيس التاريخية، التي ستشهد قراءات شعرية لكل من: محمد العموش، ومحمد دلكي، وعبدالرحمن الفحماوي، وعاقل الخوالدة، ويديرها موسى النعواشي، وفي بيت الشعر في المفرق يختتم المهرجان فعاليات الدورة السابعة، بأمسية شعرية لكل من: جاسر البزور، حسام شديفات، وأميمة يوسف، وطي حتامله، وتديرها ميرنا حتقوة.