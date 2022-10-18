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ثقافة

عرض قطعة فنية إماراتية - مجرية في بودابست

عرض قطعة فنية إماراتية - مجرية في بودابست
18 أكتوبر 2022 23:16

بودابست (وام)
شاركت سفارة دولة الإمارات في بودابست باحتفاليات وفعاليات اليوم الثقافي العربي الذي نظمته السفارات العربية المعتمدة لدى المجر في متحف الإثنوغرافيا في العاصمة بودابست.
وتم عرض قطعة فنية جمعت بين ثقافتي دولة الإمارات والمجر.
وافتتح ضيف الشرف معالي الدكتور لازلو كوفر، رئيس البرلمان المجري، المعرض والفعاليات المصاحبة بحضور عدد من السفراء العرب والبرلمانيين وممثلين عن الحكومة وشخصيات مجرية وعربية مرموقة.
وفي كلمة له أثناء الافتتاح، أشار معالي كوفر إلى العلاقات التاريخية لبلاده مع العالم العربي، موضحاً أنّ المجر أقامت عبر السنين علاقات مع كل الشعوب والدول العربية، وقال إنّ ذلك يبرز عبر التواجد الدبلوماسي المكثف في الدول العربية، ومن خلال التبادل التجاري المتنامي.

وعرضت السفارات العربية المشاركة في اليوم الثقافي تشكيلات واسعة من تراثها، من التحف والمقتنيات والمأكولات الشعبية، وتميزت مشاركة دولة الإمارات بعرض قطعة فنية جمعت بين ثقافتي دولة الإمارات والمجر، والتي عمل عليها رواد الفن المجري الخبراء في مجال البورسلان الفاخر، حيث سيتم عرض القطعة الفنية في مبنى سفارة دولة الإمارات لدى بودابست.

وقال سعود الشامسي، سفير الدولة لدى المجر، أثناء مراسم عرض التحفة الفنية: «كانت المهمة التي أمامنا في هذه المشاركة هي التعبير عن شعبي دولة الإمارات والمجر وثقافتيهما، فجانب من ثقافتنا كإماراتيين أننا لا نعرف المستحيل ودائماً نتطلع نحو المستقبل متحدّين للصعاب، وجانب من الثقافة المجرية هو اعتزازهم بالتاريخ والفنون وحرفيتهم اللامتناهية في هذا المجال».

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