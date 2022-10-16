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ثقافة

«الشارقة للوثائق والأرشيف» تشارك في الاحتفال بيوم الوثيقة العربية

«الشارقة للوثائق والأرشيف» تشارك في الاحتفال بيوم الوثيقة العربية
16 أكتوبر 2022 23:50

شاركت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف في احتفالية «يوم الوثيقة العربية لعام 2022»، التي نظمتها جامعة الدول العربية اليوم بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا). مثل الهيئة وفد ضم صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، والشيخ محمد بن فايز القاسمي مدير إدارة الدراسات و الخدمات المعرفية، ناصر بدر النقبي رئيس قسم أمانة الوثائق بالهيئة. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - ألقتها نيابة عنه السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية للشؤون الاجتماعية- أن الاحتفال بيوم الوثيقة العربية هذا العام تحت عنوان «الأرشيفات العربية: جسر للتواصل بين الشعوب» يؤكد على الدور المحوري للأرشيف في بناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب على مر العصور.
وشدد أبو الغيط على أن الأرشيف يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ذاكرة الأمة العربية والمحافظة عليه واجبٌ مقدس ومسؤولية قومية تقع على عاتق الدول العربية، خاصة في ضوء التحديات الجسام التي تواجه منطقتنا العربية. ودعا أبو الغيط إلى ضرورة تضافر الجهود للاستمرار في حماية ذاكرة الشعوب والتراث الإنساني المهدد جراء عمليات التدمير والنهب والسرقة، التي تمارسها التنظيمات الإرهابية المتطرفة. وأفاد بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم بأن هذا الاحتفال يأتي للتعريف بمكانة الوثيقة العربية، التي تحفظ في طياتها الحقوق العربية القومية، وإدراكاً من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الوثيقة العربية هي القاعدة الأصيلة التي ترتكز عليها هوية الأمم. 

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