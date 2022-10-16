تجريديات الطبيعة في أعمال سوسن المليحي

محمد نجيم (الرباط)

تشتغل الفنانة التشكيلية سوسن المليحي، في معرضها المقام بالرباط، والذي يحمل عنوان «كون مغاير» بحمولات فنية وجمالية تنحاز إلى الفن التجريدي المعاصر، وذلك من خلال مفردات وأيقونات جمالية توظف فيها ما يجمع بين قوة الألوان ورموز التعبير التجريدي، الذي يبعث الكثير من الرسائل الجمالية المشفرة، ذات الأبعاد غير المألوفة في سرديات التشكيل المغربي بصيغة المؤنث، فأسلوب الفنانة سوسن المليحي يخلق تواصلاً جمالياً بينها وبين المتلقي الشغوف بالحداثة واللامألوف، ما جعلها توظف تقنيات وأدوات مختلفة لإيصال النص البصري، الذي ينفذ إلى أعماق المتلقي بتناسق لوني وأبعاد دلالية تخدم رسالتها الفنية ونظرتها الفلسفية للعالم وللأشياء.

أعمال الفنانة سوسن المليحي تنتمي إلى الفن التجريدي المعاصر، الذي يتجاوز التشخيص الواقعي ليرتقي إلى ما هو جمالي، وذلك من خلال توظيف ألوان زاهية ومتناسقة تجذب المشاهد، وتحقق متعة التفاعل مع عوالم التجريد، حسب وصف الفنان والناقد الجمالي نور الدين التباعي، الذي أضاف خلال حفل افتتاح المعرض، أن لوحات فاطمة بوسعيد تنتمي إلى الفن المعاصر من خلال الاشتغال بتقنيات فنية حديثة ومواد غير مألوفة كأوراق الأشجار الخضراء أو اليابسة، مع اختيار تموضع خاص للوحات، يأخذ أشكالاً متعددة تتراوح بين تعليقها أو تثبيتها على الحائط أو بسطها على أرضية الرواق بشكل هندسي رائع.

أما الفنانة سوسن المليحي، فتقول واصفة أعمالها بأنها تعتمد على مواد هشة ومرهفة كالصوف والورق المبلل، مضيفة أنها تهفو، من خلال أعمالها الفنية، إلى التنوع والاختلاف من خلال طَرق مواضيع مستحدثة واعتماد تقنيات جديدة.

أما الناقد الفني عبد الرحمان بن حمزة فيقول: إن الفنانة سوسن المليحي جمعت في هذا المعرض بين اللوحة التشكيلية والتنصيبات الفنية في تناسق متميز يعطي جمالية خاصة لهذا المعرض، الذي يتناسق فيه الفراغ بالامتلاء في أسلوب هندسي يشد المتلقي ويجعله ينصت للخطاب البصري للفنانة سوسن المليحي التي برعت إلى حد ما، في الجمع بين أشكال وعناصر من الطبيعة، وإعادة تدويرها وفق رؤية جمالية متناسقة بحس أنثوي وشاعري تريح عين المتلقي لأنها أعمال فنية مثقلة بتعابير الجمال والشاعرية.