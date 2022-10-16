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ثقافة

«مهرجان كوريا» يحتفي بالعلاقات الثقافية مع الإمارات

نام تشان وو
17 أكتوبر 2022 01:36

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

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برعاية سفارة جمهورية كوريا وتنظيم المركز الثقافي الكوري، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، تحتفي فعاليات «مهرجان كوريا 2022» بالعلاقات الثقافية الإماراتية الكورية عبر العديد من العروض الفنية والأدبية المتجددة خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث قدم المهرجان تجارب جديدة ليصل إلى الجمهور الإماراتي بما يحتويه من تنوع ثقافي وترفيهي، ويتزامن ذلك مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس المركز الثقافي الكوري.
وقال نام تشان وو، المدير العام للمركز الثقافي الكوري: افتتح المهرجان فعالياته بحفل كيبوب «كايت: الكيبوب في الإمارات»، وشهد حضور نخبة من فناني الكيبوب كالمغني راين وهايز على المسرح. كما تضمنت فعاليات مهرجان كوريا الثقافي عروضاً للرقصات الشعبية وأوركسترا الإمارات - كوريا، ومعرضاً للوحات التقليدية الكورية، ومسابقة الخطابة باللغة الكورية، وبطولة التايكواندو، وعروضاً للأفلام الكورية، ومحاضرات خاصة عن التبادل الثقافي بين الجانبين، مضيفاً: يتميز مهرجان كوريا 2022 بالعديد من الفعاليات، حيث يمكن للفنانين الكوريين الشباب التواصل مع جيل الشباب في الإمارات، وتبادل الأفكار التي تعزز العلاقات فيما بينهم.
وتابع مدير المركز الثقافي الكوري: يقام المعرض الفني طيلة شهر أكتوبر تحت عنوان «اللوحات التقليدية الكورية للفنانين الواعدين» في جامعة السوربون -أبوظبي. كما قدم المهرجان مسابقة الخطابة الكورية في مقر المركز الثقافي الكوري بأبوظبي في تاريخ 13 أكتوبر، بالإضافة إلى عرض الفلمين (الحفرة، 6/45) في ياس مول بتاريخ 15 أكتوبر، والجيمي مول- العين بتاريخ 16أكتوبر، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من الفعاليات الأخرى المصاحبة للمهرجان ومنها: بطولة الصداقة الكورية الإماراتية للتايكواندو الدورة السادسة، ومهرجان الإمارات الدولي الثامن عشر لموسيقى السلام، وتواصل مع الرقص الكوري، وأخيراً السياحة في كوريا الجنوبية من الهاليو والأفلام.
وأشار إلى أن مهرجان الإمارات الدولي الثامن عشر لموسيقى السلام سيؤديه عازف الكمان الموهوب الكوري سول يوون بالتعاون مع «أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب»، وبلا شك هذا التعاون الكوري الإماراتي المشترك سيجعل الأحداث تحمل معاني كبيرة، لأنها توفر فرصة للفنانين الشباب الواعدين في كوريا لتقديم عروض لفنهم في أبوظبي حاضنة الثقافات.

مهرجان كوريا
الإمارات
الثقافة
المركز الثقافي الكوري
أبوظبي
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