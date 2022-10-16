«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في المؤتمر الدولي لترجمة المراجع الثقافية

أبوظبي (وام)

يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر الدولي لترجمة المراجع الثقافية، الذي تنظمه جامعة أليكانتي الإسبانية في مطلع نوفمبر المقبل، بورقة بحثية علمية تحت عنوان «ترجمة التراث التاريخي الإماراتي إلى اللغات الأجنبية.. الواجهات اللغوية والتشابكات العابرة للثقافات في مشروعات الترجمة بالأرشيف والمكتبة الوطنية». وتستهدف هذه المشاركة استمرارية تواجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في الفعاليات الأكاديمية الدولية من أجل تعزيز صورته كمنارة للبحث العلمي، وإبراز دوره وجهوده على صعيد تقوية حوار الحضارات، ومدّ جسور التواصل التي تعبر عليها العلوم والمعارف التي تعزز الاقتصاد المعرفي وتقرب المسافات بين الثقافات.

وقال حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية: «إن مثل هذه المشاركات العلمية والأكاديمية من شأنها أن تكشف عن جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في ترجمة تراث الإمارات التاريخي والثقافي المحلي إلى اللغات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والألمانية والبرتغالية والعبرية، كما نسعى في المقابل إلى ترجمة الكتب الأجنبية التي تتطرق لتاريخ الإمارات إلى اللغة العربية، علاوة على اليوميات والمذكرات والنشرات والوثائق المكتوبة من قبل الرحالة الغربيين والمستشرقين، الذين زاروا البلاد بشكل متكرر منذ القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى مدونات الدبلوماسيين الأوروبيين الذين خدموا في سفارات بلدانهم في الإمارات منذ عقود».