«مكتبة محمد بن راشد» تسلط الضوء على تجربة أحمد شوقي

دبي (الاتحاد)

في إطار رؤيتها وأهدافها لتعزيز القطاع الثقافي ودعم الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بمكوناته، استضافت مكتبة محمد بن راشد، أمسية شعرية مميزة في ذكرى رحيل أمير الشعراء أحمد شوقي، رائد فصول النهضة الشعرية العربية وأحد أعمدة الشعر العربي الحديث، وذلك بمشاركة نخبة من الكتاب والأكاديميين والمتخصصين والشعراء لتسليط الضوء على تجربته الشعرية المتميزة، التي تميزت بغزارة الإنتاج والإبداع الفكري خاصة في المسرح الشعري وقصائد الأطفال.

وقال جمال الشحي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد: «إنَّ أمير الشعراء أحمد شوقي، امتلك موهبة وعبقرية شعرية جعلت منه أحد أعظم شعراء العربية في مختلف العصور، الذين حملوا لواء النهضة والتجديد الشعري في العصر الحديث، عبر توظيف الأفكار مع الكلمات والمعاني ليقدم للجمهور تحفة فنية تميزها جزالة الألفاظ وسهولة الأسلوب في كل الألوان الشعرية ليثري الأدب العربي بأكثر من ثلاثة وعشرين ألف بيت شعري».

وأضاف الشحي «أن احتفاء المكتبة اليوم بذكرى رحيل هذه القامة هو تذكير بدوره الرائد في قيادة التجديد وإبراز قوة الكلمة العربية، من خلال استحداث العديد من الأغراض والألوان الشعرية الجديدة على الساحة آنذاك كالقَصص المسرحي، والشعر الوطني، والشعر الاجتماعي، إلى جانب نظمه الشعر القديم بكل أغراضه من المديح، والرثاء، والغزل، والوصف، والحكمة وغيرها من الأغراض الشعرية»، مضيفاً «أن المكتبة اليوم تمثل مُلتقى للأدباء والمُثقّفين والمُترجمين والباحثين من مختلف الجنسيّات والثقافات من كل دول العالم».

شعر وموسيقى

شارك في الفعالية، التي أدارها الشاعر والروائي سامح كعوش، الإعلامي جمال مطر، والكاتب الصحفي ناصر عبدالفتاح عراق، والناقد الأكاديمي الدكتور الرشيد بوشعير، وعازف القانون محمد سليمان حلوم، لتسليط الضوء على شعر «شوقي» المسرحي والغنائي ودوره الريادي في قيادة التجديد الشعري، وعلاقته مع عبدالوهاب ونتاج هذه العلاقة من القصائد المغناة، بالإضافة إلى أغاني الأطفال التي ألفها أمير الشعراء، والتي تعد واحدة من أبرز تجارب الكتابة الشعرية للطفل وأكثرها تنوعاً. كما تضمنت الأمسية فقرة لإلقاء قصائد أحمد شوقي بمصاحبة عزف موسيقى مميز.

وشهدت الأمسية الشعرية، مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من أعضاء وزوار المكتبة من كل الجنسيات والأعمار، مشيدين بدروها الكبير في تحفيز الشغف بالمعرفة وتشجيع القراءة والبحث والإبداع بين فئات المجتمع كافة، والتعريف بالقامات والمبدعين والموهوبين العرب في المجالات والقطاعات كافة.