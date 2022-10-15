في محاضرة في النادي الثقافي العربي.. معقول اللامعقول في الثقافة العربية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

استضاف النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، المفكر الموريتاني الدكتور محمد ولد احظانا، أستاذ الفلسفة بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في محاضرة بعنوان «معقول اللامعقول في الثقافة العربية»، وقدم للمحاضرة الدكتور عمر عبد العزيز، الذي استهل حديثه بالقول إن البنية الذهنية البشرية تقوم في جانب منها على المغيب، وإن هذا المغيب يوازي في قوة وجوده وفاعليته جانب المعلوم في هذه البنية، وسواء قلنا إنهما يتصارعان أو يتكاملان فهما موجودان بشكل دائم، وكل محاولة لفهم الإنسان وظواهره المختلفة لا تنطلق من هذا الاعتبار الوجودي لهذه البنية ستبقى ناقصة.

وقال الدكتور عمر عبد العزيز إن الباحث المفكر د. محمد ولد أحظانا من الذين اشتغلوا على هذه البنية بدأب ومنهجية، وقدموا فيها وجهة نظر تأويلية تشكل إضافة عميقة للدراسات الفكرية العربية، وذلك من خلال مجموعة من الكتب أهمها «معقول اللا معقول في الوعي الجمعي العربي: صورة المغيب في المخيلة الشعبية الموريتانية (نموذجاً)» الذي فاز بجائزة شنقيط للآداب وأصدرته دائرة الثقافة في الشارقة عام 2002، وكتاب «مقال في الفعل العربي» الذي فاز بجائزة الإبداع العربي عام 1990، وله ومؤلفات فكرية أخرى حول حوار الحضارات، وأصول السياسة الحديثة، وكذلك مؤلفات إبداعية في القصة والرواية، ومنها رواية «هجرة الظلال» التي فازت بجائزة شنقيط للآداب، وأصدرتها دائرة الثقافة في الشارقة عام 2015.

الدكتور محمد ولد أحظانا استهل حديثه عن «معقول اللامعقول في الثقافة العربية» قائلاً إنه منذ أمد طويل كان يشغل اهتمامه الحضور الضافي للمغيب في الذهنية الشعبية الموريتانية، فهذا المغيب طاغ بشكل لافت وفاعل في الحياة اليومية للأفراد، فكل فعل، وكل ظاهرة أو إبداع تجد لها تأويلا ما في أسباب غيبية، ومن أمثلة ذلك الاعتقاد بوجود شيطان الشعر، الذي يلهم الشاعر، والاعتماد على العرافة وضرب الرمل في تدبير الحياة واستشراف المستقبل.

وأضاف المفكر أحظانا أنه تتبع مسارات هذه البنية الغيبية في الظواهر في السلوك والفنون والأعراف الاجتماعية والتقاليد فوجدها حاضرة في كل ذلك، وقد بحث عن امتدادات هذه البنية في المجتمعات العربية الأخرى فوجدها متطابقة، ووجد أن المغيب حاضر وفاعل في كل تلك المجتمعات، وتوصل من خلال ذلك إلى أن الظاهرة الاجتماعية العربية هي ظاهرة ثلاثية الأبعاد، فإذا كانت الظاهرة الاجتماعية الغربية في عرف الباحثين الغربيين عقداً اجتماعياً بين فردين فأكثر، فإنها في المجتمع العربي هي عقد بين أطرافه وهي الشخصان والمغيب، فكل علاقة بين شخصين أو أكثر لا بد أن يدخلها طرف ثالث هو ذلك المغيب الذي هو السبب، الفاعل الخفي في تلك العلاقة.

ويفسر أحظانا بأن تلك الظواهر الشعبية التي تقوم على المغيب هي في حقيقة الأمر لا تخضع للعقل الواعي، وتخرج عن حدود المنطق، فهي بهذا الاعتبار «لا معقول»، لكنها في عرف المجتمع مقبولة ومحسوسة وبهذا الاعتبار فهي «معقول»، فمعقول اللامعقول هو وجود هذا المغيب في الثقافة الشعبية العربية.

وأشار إلى أن الدراسات الاجتماعية العربية لا تزال عاجزة عن فهم المجتمع العربي، وعن فهم الكثير من ظواهره لأنها انطلقت في دراسته من النظرة الأفقية الغربية.